Tutto pronto per l’esordio di The Couple con Ilary Blasi alla conduzione e, come ovvio che sia, parte la curiosità degli appassionati alla ricerca di informazioni sui concorrenti di questo nuovo format targato Mediaset. Spicca la presenza di Andrea Tabanelli, in coppia con Antonino Spinalbese; quest’ultimo è decisamente noto al grande pubblico, sia per la sua partecipazione recente al Grande Fratello che per i trascorsi sentimentali con una star della tv, Belen Rodriguez. Per l’appunto, il focus è sul primo nome citato: chi è Andrea Tabanelli di The Couple?

Andrea Tabanelli, classe 1990, non mancherà certo di fare colpo – soprattutto al primo impatto estetico – per il suo fisico quasi statuario. Ex calciatore e attualmente dj; solo due anni fa ha deciso di mettere fine alla sua carriera sportiva dopo aver indossato anche maglie prestigiose del campionato italiano. Stando ai suoi profili social, i nuovi orizzonti professionali dopo le imprese sul rettangolo di gioco lo hanno proiettato nel mondo della musica e oggi è un dj in crescita e anche piuttosto noto – come racconta Libero – presso la costiera romagnola.

Andrea Tabanelli, dal ritiro dal calcio alla fidanzata Beatrice: “Vivevo di adrenalina, ora…”

Il ritiro a 31 anni non è una consuetudine nel mondo del calcio e proprio Andrea Tabanelli, come riporta Gay.it, ha raccontato le ragioni di tale decisione; dal trasferimento a Frosinone senza particolari stimoli e uno sfortunato infortunio proprio poco prima dell’apertura della finestra di mercato. Arriva così la scelta di tornare a casa e, trascorrendo del tempo con suo fratello e amici, scatta la scintilla per la musica: “Una sera parlo con un dj, gli dissi che volevo fare il suo mestiere e non volevo più giocare; da allora sono io a mettere la musica”. Sempre a proposito del ritiro l’ex calciatore ha spiegato: “Quando smetti senti il vuoto attorno, non è facile quando vivi di adrenalina che però non c’è più; ora quel vuoto lo colma la musica”.

In vista della sua partecipazione a The Couple con Antonino Spinalbese la domanda è lecita: Andrea Tabanelli ha una fidanzata? A quanto pare sì; spulciando tra i contenuti social spicca il nome di Beatrice, una dolce ragazza alla quale sembra essere legato da tempo e proprio a qualche settimana fa risale l’ultima foto scattata insieme. Oltre tali indizi non sussistono altre notizie e non è dunque da escludere che, silenziosamente, possa essere tornato single.