Andrea Tabanelli è tra i protagonisti della prima edizione di “The Couple – Una vittoria per due“, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Si tratta di un vero e proprio debutto televisivo per l’ex calciatore, centrocampista svincolato, che partecipa al programma in coppia con Antonino Spinalbese. I due, pur essendosi conosciuti durante la diretta, hanno dimostrato sin da subito una grandissima complicità visto che durante la prima prova sono riusciti a battere gli avversari conquistando uno dei posti disponibili per la sfida finale. Manco a dirlo, Antonino e Andrea sono riusciti anche a vincere la sfida per l’immunità evitando non solo le nomination, ma sono stati chiamati anche ad una scelta difficilissima.

La coppia di concorrenti, infatti, ha dovuto privare una delle altre coppie in gara di una chiave assegnata loro all’inizio della puntata. Ricordiamo che più chiavi si conquistano maggiore sarà la possibilità di aprire la cassaforte al cui interno c’è l’assegno con il montepremi di 1 milione di euro. Alla fine Antonino e Andrea hanno deciso di privare di una chiava la coppia formata da Jasmine Carrisi e l’amico Pierangelo.

Chi è Andrea Tabanelli, concorrente di The Couple

All’interno della casa di The Couple, Andrea Tabanelli si è aperto con il compagno d’avventura Antonino Spinalbese rivelando alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata e professionale. In particolare l’ex calciatore ha raccontato di aver appeso le scarpette di calcio al chiodo in seguito ad un bruttissimo infortunio al piede. Nonostante diverse operazioni, il calciatore non è riuscito a tornare in campo dovendo così abbandonare per sempre il mondo del pallone. Tra una chiacchiera e l’altra, Andrea e Antonino hanno parlato anche della loro sfera privata scoprendo di essere entrambi padri.

Andrea, infatti, ha due figli, Asia e Leonardo, nati dall’amore con la ex compagna di cui non ha rivelato alcun dettaglio. Purtroppo, nonostante la nascita dei bambini, la lunghissima storia d’amore tra i due è finita. Una separazione voluta da entrambi che oggi sono in buonissimi rapporti anche per il bene dei figli.