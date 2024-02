Chi è Andreas Caminada, ospite di Masterchef Italia 13, ed. 2024/ Chef stellare della cucina elvetica

Chi è Andreas Caminada, ospite della finalissima di Masterchef Italia 13

Andreas Caminada è l’ospite dell’attesissima finalissima di Masterchef Italia 13, ed. 2024, in onda oggi, giovedì 29 febbraio, in prima serata su Sky Uno. Lo chef affiancherà durante la prima parte della finalissima i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri mettendo a dura prova i quattro concorrenti finalisti, ma chi è Andreas Caminada? Nato 46 anni da mamma sarta e papà trasportatore, Andreas Caminada è uno chef, imprenditore e proprietario dell’hotel ristorante Schloss Schauenstein a Fürstenau in Svizzera. Scopre di avere la passione per la cucina sin da giovanissimo e comincia a lavorare nei ristoranti della zona in cui ha abitato.

Masterchef Italia 13, Ed. 2024, finale/ Diretta e vincitore: ospite Andreas Caminada

Ha lavorato anche in Canada, ma il richiamo della casa e della famiglia lo riporta a casa. A soli 26 anni acquista una vecchia scuola privata trasformandola in un bistrot con qualche camera. Con il tempo, quell’edificio è diventato Casa Caminada e con tanto lavoro riesce ad ottenere importanti riconoscimenti tra cui tre stelle Michelin.

Finalisti Masterchef Italia 2024: Chi sono?/ Michela, Antonio, Sara ed Eleonora: non c'è Niccolò

La cucina di Andreas Caminada

Andreas Caminada è considerato il re della cucina elvetica utilizzando latticini pregiati e freschissimi, cipolle, sedano, porro, antiche varietà di patate, pere nere. Gli ingredienti arrivano, come riporta Gambero Rosso, dall’orto che si trova alle spalle del ristoranti dai piccoli proprietari locali. Anche le carni e i pesci d’acqua dolce sono prevalentemente locali.

Durante la sua ospitata a Masterchef Italia 13, metterà a dura prova i concorrenti che proveranno a stupirlo presentando piatti originali, ma anche saporiti e gustosi. A ricordare l’appuntamento con la finalissima di Masterchef è stato lo stesso chef con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

MASTERCHEF ITALIA 13 ED. 2024, SEMIFINALE/ Diretta e eliminati: Niccolò fuori, Sara ed Eleonora in finale













© RIPRODUZIONE RISERVATA