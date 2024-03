Chi è Andrew Basso, illusionista italiano/ Innamorato? I rumor sulla fidanzata Amanda

Andrew Basso, chi è l’illusionista italiano campione del mondo di Escape Champion

Il fascino della magia è incredibile, ci porta a contatto con l’idea di una realtà alternativa; pur consapevoli del fatto che sia tutto frutto di una piacevole illusione. Il confine tra verità e trucco è abilmente scardinato dai maestri dell’illusionismo, ovvero coloro che con il proprio talento sono capaci di veicolare il concetto di magia alimentando il mistero. Un esempio è rappresentato da Andrew Basso, celebre illusionista italiano ma che con il suo talento è riuscito ad essere riconosciuto tra i più imponenti del settore a livello internazionale.

Andrew Basso ha iniziato a muovere i primi passi nel settore dell’illusionismo appassionandosi fin da bambino. Già in tenera età si dilettava infatti con l’imparare trucchi e giochi tra realtà e illusione. La carriera vera e propria parte nel 2003 cimentandosi in una delle sfide più celebri del settore, ovvero l’evasione subacquea. Solo due anni dopo riuscì ad imporsi vincendo il titolo mondiale di Escape Champion, a Los Angeles.

Andrew Basso, dall’accademia di illusionismo alla ‘presunta’ fidanzata Amanda

Negli anni a seguire Andrew Basso ha portato ancora più in alto il suo talento e la passione per l’illusionismo, affermandosi come una delle personalità più celebri del settore dal punto di vista internazionale. Nel 2009 ha fondato anche una scuola dedicata ai giovani appassionati di magia, l’Accademia Prestige e nel 2012 si è invece messo in evidenza partecipando allo spettacolo “The illusionists”, uno show itinerante che ha incantato tutti i Paesi del mondo.

Tra i successi più recenti di Andrew Basso nel campo dell’illusionismo è da annoverare l’impresa compiuto nel 2023 che gli ha permesso di entrare nel Guinness World Record. Il maestro è riuscito a conseguire la classica prova di escapologia in un tempo record, il più basso di sempre. Per quanto riguarda la vita privata dell’illusionista, le informazioni sono poche e frammentarie. Secondo le fonti reperibili sul web, nel 2019 pare fosse fidanzato con Amanda – ballerina di danza classica – con la quale viveva a New Jersey. Data la discrezione di Andrew Basso sul tema, ad oggi non sappiamo se l’illusionista e la ballerina sono ancora legati o se la liaison è giunta alla conclusione.

