Andy Byron, chi è l’imprenditore virale in tutto il mondo per il presunto tradimento durante un concerto dei Coldplay.

Il mondo del web va a nozze con situazioni simili e forse, dato l’argomento, sarebbe anche meglio non fare riferimenti ‘matrimoniali’: al centro dell’attenzione è balzato Andy Byron, Ceo di Astronomer dal 2023 ma prima di oggi noto solo agli appassionati di finanza e addetti ai lavoro. Ma perchè l’imprenditore statunitense è diventato virale in tutto il mondo? Colpa di un siparietto avvenuto nel corso di un concerto dei Coldplay – come vi abbiamo raccontato – dove sarebbe stato colto in flagrante con quella che per molti sarebbe la presunta amante: Kristin Cabot.

Al di là del siparietto irriverente con le reazioni del Ceo di Astronomer e Kristin Cabot nel momento della Kiss Cam durante il concerto dei Coldplay, spopola in rete una domanda in particolare: Chi è Andy Byron? Balza all’attenzione proprio il suo ruolo di spicco presso l’azienda specializzata in tecnologia; è infatti alla guida di Astronomer da circa 2 anni. Sempre in ambito software – come racconta Chi Magazine – Andy Byron aveva già ricoperto incarichi di assoluto valore in ambiti e aziende simili.

Andy Byron e la presunta amante Kristin Cabot: lei divorziata da 3 anni, lui no!

Ma arriviamo dritti al punto, alle curiosità più in voga su Andy Byron beccato con la presunta amante al concerto dei Coldplay. Balza all’attenzione il possibile patrimonio data la sua carriera piuttosto florida. Partendo dalla società della quale risulta Ceo, si stima un valore di circa 1,3 miliardi di dollari; dato il suo ruolo, potrebbe detenere quote aziendali – come spiega Chi Magazine – tra l’1 e il 5% e dunque pari ad un valore che potrebbe raggiungere anche 65 milioni di dollari.

Entrando invece nel privato di Andy Byron c’è un particolare su tutti che merita di essere approfondito; se la vicinanza a Kristin Cabot durante il concerto dei Coldplay ha richiamato allusioni al possibile ruolo di amante è perchè effettivamente il Ceo di Astronomer pare sia effettivamente sposato, diversamente dalla sua collega che avrebbe divorziato nel 2022. La consorte dovrebbe corrispondere al nome di Megan Kerrigan e chissà la signora Byron come avrà reagito alla ‘scappatella’ del marito ormai virale in tutto il mondo…

