Angela Calosi: da Uomini e donne al grande amore con Paolo Crivellin

Classe 1994, Angela Caloisi è una delle influencer più seguite e ammirate sui social per la sua eleganza e la discrezione nel gestire vita privata e lavorativa. Il suo nome è salito alla ribalta quando, nel 2017, deicide di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista Paolo Crivellin. Durante la partecipazione a Uomini e Donne, tra il tronista e la corteggiatrice, il feeling cresce sempre di più fino a portarli ad una scelta sulla quale, inizialmente, in pochi scommettevano. Lontani da Uomini e Donne, però, Angela e Paolo non solo si sono innamorati sempre di più ma ancora oggi formano una coppia che è pronta per coronare il sogno d’amore con il matrimonio.

Dopo sette anni insieme, infatti, Paolo Crivellin, durante una vacanza in montagna, ha deciso di fare il grande passo nei confronti della fidanzata chiedendole di sposarlo. Un momento che ha aggiunto un tassello importante al libro che la coppia sta scrivendo insieme.

Angela Caloisi e i rumors sulla presunta gravidanza

La data del matrimonio tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin è ancora top secret ma potrebbe essere svelata già oggi, sabato 8 marzo, durante l’intervista che la coppia ha scelto di concedere ai microfoni di Silvia Toffanin durante la nuova puntata di Verissimo. Negli ultimi mesi, tuttavia, il nome di Andrea Calosi è stato al centro di gossip e indiscrezioni non solo per il matrimonio con Paolo, ma anche per una presunta gravidanza.

Sui social, infatti, alcune foto hanno dato il via a varie voci secondo cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne possa essere in dolce attesa. Rumors che, tuttavia, non trovano affatto conferma anche nell’attuale aspetto fisico dell’influencer che, sui social, non sfoggia alcun pancino che faccia pensare all’arrivo di un bambino. I fan della coppia, una delle più amate tra quelle nate a Uomini e Donne, tuttavia, non smettono di sognare.