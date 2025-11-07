Tutto su Angela, la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: l'esterna scatena la reazione di Martina.

Nuova corteggiatrice per Flavio Ubirti il cui trono sta entrando nel vivo. Dopo una partenza tranquilla, il trono di Flavio sta regalando colpi di scena ed emozioni. Nonostante l’evidente interesse di Flavio per Nicole e Martina, il tronista ha scelto di non fermarsi alle due ragazze ma di conoscere altre persone prima di concentrarsi sulle ragazze con cui portare avanti una frequentazione continua per arrivare ad una scelta convinta. Flavio, così, ha deciso di conoscere e portare in esterna Angela.

La nuova corteggiatrice di Flavio Ubirti è una bellissima ragazza dai capelli lunghi e mossi che, in esterna, ha coinvolto Flavio in una lezione di cucina regalando al tronista un momento davvero divertente. Di Angela, tuttavia, per il momento, non ci sono informazioni.

Angela e la prima esterna con Flavio Ubirti scatena la lite a Uomini e Donne con Martina

La scelta di Flavio Ubirti di portare in esterna una nuova corteggiatrice lasciando a casa le ragazze presenti dall’inizio scatena la dura reazione di Martina che, all’inizio del trono, è uscita con Flavio per due volte consecutive conquistando le attenzioni del tronista che ha ammesso di essere interessato a lei.

Sorridente, simpatica e bellissima, Angela, da napoletana, coinvolge in esterna Flavio nella preparazione della pizza. In studio, però, l’esterna scatena la reazione di Martina che si chiede il senso di portare in esterna una nuova ragazza lasciando a casa le altre corteggiatrici. Dopo un botta e risposta, Flavio balla proprio con Angela.