Angela Gheorghiu è una delle voci più importanti nel mondo della lirica moderna: uno sguardo alla carriera e alla vita privata

Angela Gheorghiu è una delle artiste più apprezzate e rinomate nel mondo dell’opera: ecco il suo percorso

Classe 1965, Angela Gheorghiu è una delle voci più importanti nel mondo della lirica moderna. L’artista rumena è riuscita a costruire una carriera di assoluto prestigio negli anni, collezionando successi e calcando i palchi più importanti in Europa e nel mondo. Ha debuttato al Royal Opera House di Londra nel 1992 con La Bohème e si è ben presto ritagliata il suo spazio negli scenari internazionali con interpretazioni magistrali, ne La Traviata come in Tosca.

Eccellente presenza scenica, ma anche capacità vocali impeccabili, Angela Gheorghiu è diventata una delle artiste più acclamate nella scena lirica. E, anche per questo, stasera mercoledì 5 novembre la vedremo all’opera nello speciale dedicato all’indimenticabile Luciano Pavarotti, che oggi avrebbe novant’anni.

Angela Gheorghiu, amore turbolento: due matrimoni e un nuovo amore con un compagno più giovane

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale Angela Gheorghiu è stata sposata due volte. Il primo matrimonio con Andrei Gheorghiu, ingegnere idraulico, dal quale ha preso il cognome. Successivamente, ha sposato il tenore italo-francese Roberto Alagna. La cerimonia nuziale si è svolta nel 1996 durante una rappresentazione de La Bohème al Metropolitan Opera di New York, celebrata dal sindaco Rudolph Giuliani.

La coppia ha collaborato per anni, ma nel 2013 è arrivata una separazione consensuale. Dopo il divorzio, Gheorghiu si è innamorata da Mihai Ciortea, un dentista romeno ventidue anni più giovane di lei. In un’intervista del 2015, la soprano ha dichiarato: “Sono innamorata e felice. Lui è bello, simpatico e molto, molto giovane”. Oggi non sappiamo se stiano ancora insieme o meno.

