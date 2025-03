Angela Melillo, chi è e carriera: il successo in tv tra varietà e fiction

Dagli anni ’90 ad oggi, Angela Melillo in televisione ne ha fatta di strada ed è diventata una delle più celebri showgirl del piccolo schermo. Romana d’origine e classe 1967, debutta come ballerina nel mondo della televisione e dello spettacolo e successivamente come soubrette in vari programmi, da Il TG delle vacanze a diversi spettacoli del Bagaglino, che l’hanno resa una delle più celebri primedonne della compagnia di varietà a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000.

Diverse anche le esperienze nei reality, dalla partecipazione a La talpa nel 2004 alla più recente esperienza da naufraga all’Isola dei Famosi nel 2021; ora, invece, è tra le protagoniste del nuovo talent show di Rai 1 Ne vedremo delle belle condotto da Carlo Conti. Molto attiva anche sui set televisivi, ha recitato in numerose fiction come Love Bugs e Il maresciallo Rocca, oltre che in Sottocasa e nella miniserie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Angela Melillo, nella sua vita privata, ha anche vissuto la gioia della maternità con la nascita della figlia Mia nel 2008. La showgirl, oggi felicemente sposata con Cesare San Mauro, in passato è diventata mamma nel corso del suo precedente matrimonio al fianco dell’ex marito Ezio Bastianelli. Il periodo della gravidanza ha rappresentato per lei un vero e proprio dono della vita, dal momento che è arrivato in seguito ad una malattia che l’ha costretta al ricovero in ospedale.

Come da lei raccontato in un’intervista a Verissimo rilasciata lo scorso novembre, in quel periodo era stata ricoverata per un’infezione alle vie urinarie e che proprio per questo motivo, soprattutto per via delle eccessive radiazioni cui si sottopose, i medici le sconsigliarono la gravidanza. Fu una sua amica, Samantha De Grenet, che facendole visita a casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale la invitò a fare il test: “Quando è risultato positivo non sapevo se gioire o piangere… Sentivo che sarebbe andato tutto bene e quei 9 mesi sono stati molto duri, nessun dottore si spiega come sia andato tutto bene“. Angela Melillo è così diventata per la prima volta mamma: “Mia figlia Mia è il dono più grande che potessi ricevere da lassù”.

