E’ finita al centro dell’attenzione del gossip per una foto che circola in rete in cui compare al fianco del conduttore di Affari Tuoi, chi è la ragazza.

La foto in compagnia di Stefano De Martino in auto è diventata praticamente virale in poco tempo, pubblicata dagli esperti di gossip sui social, ha infiammato subito la cronaca rosa nostrana? Ma chi è la ragazza seduta in auto al fianco del conduttore di Affari Tuoi? Si chiama Angela Nasti e non è un personaggio lontano dal mondo dello spettacolo, anzi, vanta un passato da tronista e ha una sorella molto famosa.

L’immagine in cui lei e De Martino sorridono in auto ha scatenato le indiscrezioni secondo cui tra di loro possa esserci un flirt e per questo in tanti si stanno chiedendo chi sia la ragazza che potrebbe “aver rubato il cuore” dell’ex marito di Belen Rodriguez.

Angela Nasti, chi è la giovane comparsa al fianco di Stefano De Martino

Uno dei primi a condividere l’immagine di Angela Nasti al fianco di Stefano De Martino è stato Alessandro Rosica, l’investigatore social avrebbe commentato lo scatto, spiegando che i due si divertirebbero solo e non sarebbero fidanzati. Lo scatto è stato condiviso anche da Deianira Marzano, che ha voluto aggiungere un commento: “Ma quanto sono belli?“, lasciando intendere che fa il tifo per l’ipotetica coppia.

Al momento non si sa cosa ci sia davvero tra Stefano De Martino e Angela Nasti, secondo Rosica non sarebbe la prima volta che si frequentano. Ad ogni modo lei è una giovane napoletana, sorella di Chiara Nasti, nota influencer partenopea e moglie di Mattia Zaccagni. Angela è la più piccola delle due, sebbene abbiano solo un anno di differenza, classe 1999, non è nuova al mondo dello spettacolo.

Fondatrice di una linea d’abbigliamento, ha partecipato a Uomini e Donne come tronista e lasciò il programma con Alessio Campoli. La loro relazione, però, durò poco e si separarono praticamente subito dopo aver lasciato il daiting show di Canale Cinque. Dal momento Angela Nasti è stata più volte protagonista della cronaca rosa nostrana per presunti flirt con calciatori e altri personaggi noti. Nello specifico, dopo aver lasciato lo show di Maria De Filippi, pare che abbia avuto un flirt con l’ex tronista Mattia Marciano.

L’ultima relazione della Nasti risalirebbe alla scorsa estate con Gianluca Scamacca, poi non sono più cercolate indiscrezioni sulla sua vita privata fino a questo momento. Lo scatto in compagnia di Stefano De Martino, infatti, potrebbe confermare alcune voci che parlavano di una vicinanza tra la sorella minore di Chiara Nasti e l’ex marito di Belen Rodriguez.

Al momento nessuno dei due ha commentato la foto che sta circolando sui social, entrambi si sono limitati a continuare la rispettiva attività social senza nessun riferimento all’immagine che ha infiammato il gossip. Per sapere se davvero ci sia qualcosa tra i due e magari si stiano frequentando, bisognerà attendere un’uscita allo scoperto o una prossima “paparazzata”.