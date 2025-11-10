Angelica Schiatti, chi è l'ex fidanzata di Morgan: una breve liaison, poi la querela e lo scontro in tribunale.

La storia artistica di Morgan vanta mille volti, sfumature che gli hanno permesso di imprimere una firma importante nell’industria discografica e per certi versi anche di portare anche piccole rivoluzioni nel settore. Come spesso accade, i volti noti e di spicco – vuoi anche per la sua esposizione televisiva – vedono intrecciarsi la professione con le vicende riguardanti la vita privata. All’artista è capitato in più circostanze e, guardando al periodo più recente, spicca il polverone riguardante Angelica Schiatti – ex fidanzata di Morgan – nel merito delle accuse di atti persecutori e diffamazione aggravata. La situazione arrivò all’attenzione mediatica in seguito alla diffusione di alcuni messaggi riferiti alla cantante e pubblicati in una chat di gruppo dell’ex frontman dei Bluvertigo. Da quel momento la situazione è degenerata arrivando appunto alle querele e allo scontro in tribunale.

La liaison tra Morgan e l’ex fidanzata Angelica Schiatti affonda le sue radici a circa 10 anni fa. Era il 2014 quando venne ufficializzata la loro relazione, di fatto giunta alla conclusione in tempi piuttosto brevi. Si vocifera di un breve ritorno di fiamma in tempi più recenti, precisamente intorno al 2019; senza che però quei presunti intenti abbiano avuto un seguito concreto. Si arriva così alle vicissitudini recenti, sfociate nelle aule di tribunale. Angelica Schiatti – ex fidanzata di Morgan – ha denunciato l’arista, come riporta TGCom24, per atti persecutori e diffamazione aggravata.

Angelica Schiatti, ex fidanzata di Morgan: rifiutato il risarcimento, prosegue lo scontro legale

La diatriba legale e non solo tra Morgan e l’ex fidanzata Angelica Schiatti ebbe anche una risonanza mediatica importante; in primis, la Warner prese una posizione netta prendendo appunto le distanze dal punto di vista professionale. Altrettanto hanno fatto diversi artisti; si ricorda in particolare il polverone sollevato da Calcutta – compagno di Angelica Schiatti – che tuonò sulla vicenda – anche contro la stessa Warner – e per l’appunto contro il collega.

La vicenda, come riporta TGCom24, è tutt’altro che vicina ad una possibile pace legale a dispetto di alcune indiscrezioni. Morgan avrebbe infatti proposto un risarcimento dal valore di 100mila euro per scongiurare il processo e convincere l’ex fidanzata Angelica Schiatti a ritirare la querela. A quanto pare però la proposta economica è stata rifiutata e la vicenda sarà dunque presa in esame dal Tribunale di Lecco per i prossimi step giuridici.

