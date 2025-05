Angelo è il fidanzato di Floriana Secondi da diversi anni ormai. Un uomo che ha portato nella vita di Floriana serenità e stabilità, stando al suo fianco e a quello del figlio Domiziano. A spiegare come è nata la loro conoscenza, che però non si è trasformata subito in una storia d’amore, è stato proprio Angelo durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi della compagna, nel 2011. “Lei aveva da poco vinto il Grande Fratello, e venne a fare uno spettacolo da me insieme ad Enzo Salvi. Io pensavo che fosse brava ma che se la tirasse troppo” raccontò allora. Dunque, le cose tra i due non erano cominciate con il piede giusto.

Poi, diversi anni dopo, i due si sono incontrati nuovamente e da lì è nato qualcosa di importante tra loro. “Sono passati tanti anni e nuovamente venne il suo manager proponendomi lo spettacolo di Floriana. Non ero così convinto, se devo dire la verità. Allora ne parlai proprio con Floriana. Poi da cosa nasce cosa, andammo a cena insieme e iniziò questo rapporto” spiegò tre anni fa Angelo. Solamente allora il fidanzato di Floriana Secondi si mostrò in pubblico, raccontando qualcosa della loro storia d’amore.

Angelo, fidanzato di Floriana Secondi: una storia riservata

Angelo, il fidanzato di Floriana Secondi, è sempre stato un personaggio molto riservato e difficilmente si è mostrato in pubblico e ha parlato apertamente della sua storia con l’ex concorrente del Grande Fratello, volto noto della tv. I due stanno insieme da diversi anni ma entrambi sono sempre stati molto riservati per quel che riguarda la loro relazione.

Per anni, infatti, il fidanzato di Floriana Secondi è rimasto una figura segreta, quasi misteriosa. Angelo si è fatto vedere soltanto durante la partecipazione della compagna a L’Isola dei Famosi, parlando appunto della loro storia e di come si sono rincontrati e innamorati, iniziando una storia d’amore felice.

