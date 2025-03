Anna Dello Russo, consulente creativa di Vogue Japan, ha un compagno misterioso del quale fino a poco tempo fa non si avevano molte notizie. Lui si chiama Angelo Gioia e sappiamo che i due si sono conosciuti durante l’infanzia. Il loro rapporto sarebbe cominciato da qualche tempo ma la loro conoscenza risale a molto prima: i due si sarebbero conosciuti proprio in Puglia, durante i primi anni della loro vita. Ora vivono insieme a Milano, dove lei si è trasferita da giovanissima per inseguire il sogno di lavorare nel mondo della moda.

Dieta di Noemi: come ha fatto a perdere a perdere peso/ "Curato il corpo rispettando i tempi"

Spesso però passano il loro tempo anche nella terra dalla quale provengono e alla quale sono profondamente legati entrambi. L’esperta di moda ha infatti una villa nella splendida Cisternino, nella valle dei Trulli, in provincia di Brindisi. Lì passano molto tempo insieme.

Chi è Angelo Gioia, il compagno di Anna Dello Russo: “Entrambi pugliesi”

Anna Dello Russo e Angelo Gioia sono stati più volti paparazzati insieme, sempre mano nella mano e profondamente innamorati. La coppia appare infatti molto affiatata e felice insieme, consapevole di quell’amore nato in età matura. Angelo Gioia, compagno di Anna Dello Russo, viene descritto come un uomo appassionato di viaggi, così come la sua fidanzata. L’amore tra Angelo e Anna sarebbe scoppiato solamente in età adulta, come dicevamo.

Nadia Toffa, chi è la giornalista morta nel 2019/ La carriera e la malattia: "Non voleva sposarsi perché..."

I due, infatti, si conoscono da sempre essendo cresciuti entrambi in Puglia ma avrebbero preso strade differenti: lei si è sposata con un altro uomo ma il matrimonio è durato poco e più avanti ha rincontrato proprio quel caro amico con il quale è esploso l’amore. “Ci conoscevamo da una vita, siamo entrambi pugliesi” ha raccontato proprio Anna Dello Russo, reduce dalla sua esperienza a Sanremo nella quale nel “Dopofestival” ha commentato gli outfit degli artisti in gara e degli ospiti. Angelo Gioia, comunque, è molto riservato e al di là delle sue origini non abbiamo molte informazioni sul suo conto.

Genitori Andrea Settembre, chi sono: "In casa nostra si è sempre respirata musica"/ "Cantava con la spazzola"