Chi è Angelo, il compagno di Floriana Secondi al suo fianco da più di dieci anni? I due si sono conosciuti sul lavoro: diversi anni dopo...

Nella vita di Floriana Secondi l’amore rappresenta una parte fondamentale: l’ex barista romana e protagonista del GF, da più di dieci anni, ha un compagno, di nome Angelo. Un uomo che ha 15 anni in più della ex vincitrice del Grande Fratello, nella sua terza edizione: la differenza di età non è mai stata un problema per Angelo e Floriana, che si amano oggi come il primo giorno. Ma come è nata la storia d’amore tra i due? A raccontarlo è stato proprio il compagno di Floriana Secondi durante l’esperienza di lei a L’Isola dei Famosi: “Lei aveva da poco vinto il Grande Fratello, e venne a fare uno spettacolo da me insieme ad Enzo Salvi.

Io pensavo che fosse brava ma che se la tirasse troppo”. Inizialmente, dunque, Floriana non aveva colpito in maniera eccessivamente positiva il compagno, che solamente più avanti si è dato la possibilità di conoscerla meglio. I due, infatti, si sono rincontrati diversi anni più avanti e in quel momento Angelo si è mostrato più interessato alla ex barista, invitandola a mangiare fuori per scambiare due chiacchiere. In quell’occasione i due hanno avuto modo di conoscersi in maniera più approfondita e di apprezzarsi in maniera reciproca. Da quel momento i due vivono la loro relazione in maniera intima e riservata: poche le apparizioni pubbliche in coppia.

Floriana Secondi, raccontandosi a Verissimo qualche anno fa, ha parlato anche della sua storia d’amore con Angelo, descrivendolo con parole splendide: “Attraverso il mio ex marito Mirko ho capito il senso della famiglia ma il mio nuovo compagno, Angelo, mi ha dato davvero il senso di tutto. È una persona straordinaria, di grande intelligenza. E per stare con me ha anche un grande fegato. È pure intellettuale, è laureato, è architetto. È una persona intelligente e sa arginare le situazioni. A Mirko, il mio ex, è mancato un po’ questo: l’intelligenza di capire che a volte vado lasciata stare. Io sono un vulcano, quello che erutta in cinque minuti e poi resta tranquilla. Angelo conosce il mio lato vero”.

