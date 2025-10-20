Angelo Madonia, chi è il fidanzato di Sonia Bruganelli: un amore nel mirino dell'attenzione mediatica ma sempre più soldi.

L’estate a Formentera che ha spazzato via le voci di crisi, la complicità raccontata di recente a dispetto delle critiche che nel tempo hanno ricevuto dall’esterno; Sonia Bruganelli e il fidanzato Angelo Madonia non alzano barricate ma replicano con i fatti a chi mette in discussione la solidità del loro amore. Data la rottura di alcuni mesi prima con l’ex marito, Paolo Bonolis, la nuova liaison dell’autrice è balzata immediatamente all’attenzione mediatica. Un turbinio di notizie, indiscrezioni – non sempre attinenti alla realtà – che hanno raggiunto il picco soprattutto quando la Bruganelli si è cimentata nell’esperienza a Ballando con le stelle dove l’attuale fidanzato – Angelo Madonia – figurava tra i maestri.

Sonia Bruganelli rivelazione choc: "Ho abortito il primo figlio con Bonolis"/ "Lui non era pronto e..."

“Mi è dispiaciuto quello che ha dovuto subire per essersi avvicinato a me”, parlava così Sonia Bruganelli in un’intervista del passato ponendo l’accento sulla negatività ai danni del fidanzato, Angelo Madonia, una volta emersa la notizia della loro relazione: “Si è preso una serie di strali, mi dispiace molto”. Lei si è comunque messa in primo piano, senza filtri e maschere; con l’unico obiettivo di proteggere non solo la veridicità del loro rapporto ma soprattutto la bellezza del loro legame.

Sonia Bruganelli a Verissimo: "Mia madre mi voleva perfetta"/ "Sono stata condizionata da lei"

Angelo Madonia, fidanzato di Sonia Bruganelli: “Il nostro amore è in costante crescita…”

Da allora sono passati mesi, una relazione che – come anticipato – non è stata immune a voci e indiscrezioni di crisi. Rumor prontamente rispediti al mittente da Sonia Bruganelli e il fidanzato Angelo Madonia, sia in maniera diretta che indiretta. “Sarà anche più giovane di me ma è maturo e sincero”, ha sottolineato l’autrice replicando alle allusioni sul peso della differenza d’età tra loro. Anche il ballerino professionista non è stato da meno quando si è trattato di elevare e celebrare la bellezza del loro legame: “Il nostro è un rapporto bellissimo, costantemente in crescita”.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli stanno ancora insieme? "Ci amiamo"/ "Alcuni sperano che torni con Bonolis"

Insomma, a dispetto dell’attenzione mediatica – non sempre positiva – e dei rumor infondati su crisi e simili, Sonia Bruganelli e il fidanzato Angelo Madonia proseguono la liaison su binari felici; conoscendosi ogni giorno di più, amandosi ogni giorno di più.