Tra gli ospiti de La Volta Buona di martedì, 25 febbraio, c’è anche Angelo Madonia. Dopo il brusco addio a Ballando con le stelle, il ballerino torna in Rai per concedere un’intervista esclusiva a Caterina Balivo. Ma, chi è esattamente l’ex volto dello show di Rai 1? Angelo nasce a Palermo nel 1984 e, dopo una breve esperienza nelle arti marziali, scopre la sua vera passione per la danza all’età di soli 6 anni. A 11 anni entra a far parte del corpo di ballo dei Piccoli Danzatori del Teatro Massimo di Palermo, per poi appassionarsi negli anni successivi ai balli latino-americani. Da quel momento, inizia a competere in gare nazionali e internazionali, conquistando numerosi titoli in tutto il mondo e raggiungendo anche il secondo posto ai campionati mondiali.

Nel 2006, debutta in televisione partecipando a Ballando. La sua prima partner è stata l’attrice Pamela Camassa, con la quale finisce per posizionarsi al secondo posto, dietro Raimondo Todaro. Nonostante il successo ottenuto, decide di allontanarsi dal piccolo schermo per fondare la scuola Italian Dance Studio. Dopo una lunga pausa di 15 anni, nel 2022 torna nel programma di Milly Carlucci, questa volta nel cast fisso come maestro. In quell’edizione balla in coppia con Ema Stokholma, con la quale avrà poi una relazione. Nel 2024, gli viene assegnata come partner Federica Pellegrini, ma, a poche puntate dalla finale, viene improvvisamente cacciato dalla trasmissione.

Angelo Madonia, chi è l’ex volto di Ballando con le Stelle: il ritorno in Rai

Nel 2024, Angelo Madonia è protagonista della nuova edizione di Ballando con le stelle insieme a Federica Pellegrini. Si tratta di un’edizione particolare per lui, perché nel cast è presente anche la sua nuova compagna, Sonia Bruganelli. Nonostante ciò, i due avevano deciso di non ballare insieme per concentrarsi sulla gara. Tuttavia, nel corso delle puntate, la loro storia è stata spesso tirata in ballo dai giudici, causando tensioni. In particolare, Angelo viene accusato di passare più tempo con Sonia che con la sua partner di ballo Federica, arrivando spesso a trascurarla.

Il 23 novembre ha un duro scontro con Selvaggia Lucarelli, a seguito del quale la Rai decide d’interrompere la collaborazione con Madonia per “divergenze professionali”. Al suo posto arrivano prima Samuel Peron e, poi, Pasquale La Rocca per affiancare la Pellegrini fino alla fine della competizione. Per quanto riguarda la vita privata, Angelo ha avuto due figlie da una precedente relazione, Alessandra e Matilde. Nel 2022 si lega ad Ema Stokholma, ma dopo alcuni mesi i due si lasciano bruscamente. Nel 2024, invece, inizia una polemica relazione con la Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.