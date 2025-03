Angelo Perla: tutto sul corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Angelo Perla è uno dei corteggiatori di Tina Cipollari che, per il momento, non si sta sbilanciando preferendo prima conoscere i suoi pretendenti. Angelo è un 50enne che è arrivato in trasmissione presentandosi come un ristoratore che ha locali sparsi per l’Italia. Inizialmente, Angelo non aveva convinto Tina che lo aveva eliminato per poi tornare sui suoi passi dopo aver visto la Ferrari di sua proprietà. Dopo una prima uscita che era andata bene, Tina aveva scelto Angelo per un secondo appuntamento che, però, non era andato per il meglio al punto che Tina aveva provato a correre ai ripari.

Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne?/ Dediche e nuovi retroscena

“Se Angelo è ancora in studio, vorrei ballare con lui perché in esterna non mi è piaciuto il mio atteggiamento”, le parole di Tina dette a Maria De Filippi. Nella puntata odierna, in studio, torna proprio Angelo per un confronto con Tina che porta al suo addio alla trasmissione.

Angelo Perla scrive a Morena Farfante: Tina Cipollari lo manda via da Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 3 marzo 2025 si apre con il trono di Tina Cipollari. Maria De Filippi comincia subito da Angelo con cui la bionda opinionista, nei panni di tronista, è intenzionata a portare avanti la conoscenza. Nella puntata odierna del dating show di canale 5, però, tutto cambia. Maria, infatti, annuncia che Angelo ha scritto a Morena Farfante la quale ha immediatamente avvisato la redazione. In studio, lui legge una lettera a Tina e Maria De Filippi gli dice: “Ma hai capito che il trono di Tina è un gioco?”.

Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari di Uomini e Donne si sono già lasciati?/ L'ex tronista: "Vi dico tutto"

Gianni Sperti chiede al cavaliere se sia realmente interessato a Tina e che, se qualora sia così, non dovrebbe contattare le dame del parterre over. Dopo un lungo confronto, Angelo, alla fine, lascia lo studio spiegando che òa situazione stava diventando pesante.