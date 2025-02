Eleonora Giorgi ha avuto due grandi amori nella sua vita, che ha sposato: il primo marito si chiamava Angelo Rizzoli, imprenditore attivo soprattutto nel campo dell’editoria. L’ex marito di Eleonora Giorgi era nato a Como nel 1943 ed è morto nel 2013 a causa di alcuni problemi cardiovascolari: da alcuni anni, inoltre, era affetto da sclerosi multipla. Una perdita improvvisa, comunque, che ha gettato nello sconforto soprattutto il figlio Andrea Rizzoli, nato appunto dall’amore con Eleonora Giorgi. Angelo Rizzoli è stato il primo marito di Eleonora Giorgi: i due si erano separati però già da tempo quando è venuto a mancare.

La coppia si è sposata nel 1979 ma il matrimonio non è durato molto per via dei guai giudiziari di Angelo Rizzoli, finito nel tritacarne mediatico per via di alcuni problemi con la Legge. Inoltre l’imprenditore non ha accettato di buon grado il trasferimento della moglie a New York per lavoro, scegliendo di non seguirla. Nonostante questi problemi, i due sono stati sempre molto uniti: Angelo Rizzoli, in particolare, ha aiutato Eleonora Giorgi ad uscire dal tunnel della droga nel quale era finito, credendo in lei e nel suo percorso.

Chi è Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi: un rapporto finito per vicende extraconiugali

Eleonora Giorgi ha sempre speso belle parole per l’ex marito Angelo Rizzoli, padre di suo figlio Andrea Rizzoli. I due sono stati molto felici insieme nonostante alcune vicende extraconiugali abbiano minato il loro rapporto. Quando è finita, comunque, i due sono rimasti amici, o quanto meno in rapporti civili: Eleonora, infatti, non ha mai negato di essere molto affezionata agli uomini che l’hanno resa mamma, Angelo Rizzoli ma anche Massimo Ciavarro che più avanti, nel 1991, le ha dato la possibilità di diventare madre per la seconda volta con Paolo Ciavarro. L’ex marito di Eleonora Giorgi, dunque, resta un bel ricordo nel suo cuore, anche dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2013.