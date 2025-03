CHI È ANGELO RIZZOLI? L’IMPERO EDITORIALE, LO SCANDALO P2 E LA MALATTIA

Chi è Angelo Rizzoli, padre di Andrea ed ex marito di Eleonora Giorgi, e cosa sappiamo del loro breve e tormentato matrimonio, da cui era tuttavia nato il primogenito dell’attrice? Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo pomeriggio e nel ricco parterre di ospiti del rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 ci saranno stavolta i due figli della compianta attrice che ci ha lasciato lo scorso 3 marzo: e la presenza negli studi del talk show di Paolo Ciavarro (figlio di quel Massimo di cui tracciamo un breve ritratto in un altro articolo, NdR) e soprattutto del fratellastro Andrea Rizzoli, ci permette di raccontare la storia famigliare di questi. Accendiamo dunque i riflettori su chi è Angelo Rizzoli, padre di Andrea.

Classe 1943 e scomparso nel dicembre del 2013, uno dei più celebri e discussi editori e imprenditori della scena italiana dello scorso secolo è noto oggi alle cronache non solo per via dello scandalo che colpì il ‘Corriere della Sera’ a fine Anni Settanta ma anche per quella love story da copertina con una delle attrici più in vista di quel periodo. Raccontando chi è Angelo Rizzoli, padre di Andrea ed ex marito di Eleonora Giorgi, all’epoca del primo incontro era vicepresidente dell’omonima casa editrice: tuttavia le difficoltà economiche e le relazioni col Banco Ambrosiano di Roberto Calvi porteranno all’esplosione dello scandalo della P2 di Licio Gelli (1981) tra i cui iscritti c’era anche Angelo. Da lì, con l’arresto per bancarotta, comincerà il declino per Rizzoli jr. che negli Anni Novanta tornerà sulle scene come produttore cinematografico e tv prima di spegnersi, piegato dalle precarie condizioni di salute e la sclerosi multipla, a 70 anni al Policlinico Gemelli di Roma.

ELEONORA GIORGI SUL PADRE DI ANDREA: “PERSONA PIU’ BUONA DEL MONDO MA…”

Tuttavia, come accennato, nel ricordare chi è Angelo Rizzoli, padre di Andrea, possiamo rifarci ad alcune interviste rilasciate dalla donna all’indomani della fine della loro relazione: nonostante il divorzio, e le conseguenze sulla propria immagine che le vicende giudiziarie dell’editore ebbero anche sulla sua carriera successivamente, la Giorgi ha sempre avuto parole dolci per colui che era stato anche il padre del suo primogenito, Andrea, nato nel 1980, un anno dopo il loro matrimonio. La futura coppia si era conosciuta poco prima, nel 1978, a una festa e quando furono celebrate le loro nozze a una convention della Rizzoli a Venezia l’attrice era già incinta di alcuni mesi. “Angelo era la persona più buona del mondo: allora io stavo male e pesavo poco più di 40 chili (…) Così il mio lato dolente incontrò il suo e non ci siamo lasciati più” aveva raccontato la Giorgi.

Per conoscere altro su chi è Angelo Rizzoli, padre di Andrea ed ex marito di Eleonora Giorgi, dobbiamo pure ricordare che l’imprenditore rappresentò per lei un’ancora di salvezza: l’attrice infatti veniva dal dramma della morte tragica del suo fidanzato, Alessandro Momo, e per sua stessa ammissione era finita anche nel tunnel dell’eroina. “Avevo solitudine e infelicità: è allora che incontrai l’eroina, che in breve mi travolse e mi trasformò in un essere privo di emozioni, narcotizzato”. Tuttavia l’incontro con Angelo segnò per lei la rinascita, anche a livello professionale oltre che umano: “Ringrazio gli uomini che hanno condiviso la vita con me, quelli che mi hanno amata e che ho amato, soprattutto i padri dei miei figli” era stata una delle ultime, commosse dichiarazioni d’affetto della Giorgi a un mese di distanza dalla sua morte, a testimoniare che anche per Rizzoli il sentimento era di affetto. “Sono grata all’amore che mi ha dato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi…” aveva rivelato tempo fa.