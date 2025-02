Angelo Russo, volto noto della fiction Rai Il Commissario Montalbano, è nato a Ragusa nel 1961 e ha cominciato a recitare fin da piccolo, mettendosi in mostra in vari locali della sua Sicilia grazie alle sue doti artistiche che non sono passate affatto inosservate. Più avanti ha assunto vari ruoli da attore sia in teatro che in televisione ma la notorietà vera e propria è arrivata per lui con Il Commissario Montalbano. Precedentemente aveva recitato in altri film ma è stato il ruolo al fianco di Luca Zingaretti a regalargli una popolarità incredibile, anche grazie alla bonarietà del personaggio che interpreta.

Successivamente, nel 2019 ha preso parte come concorrente a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci. In coppia con Anastasia Kuzmina, è arrivato fino in finale. Proprio parlando della sua ballerina, alla quale si è legato molto, Angelo l’ha definita come un’altra figlia.

Angelo Russo, vita privata: l’amore con la moglie Laura

Cosa sappiamo, invece, della vita privata dell’attore che ha dato il volto ad un personaggio amatissimo come Catarella? Angelo Russo è sposato da sempre con Laura Belluardo: la coppia, felice e innamorata, ha una sola figlia, Leandra, che oggi lavora come fotografa. Angelo è molto affezionato al suo personaggio nella fiction Rai Il Commissario Montalbano, tanto che sul suo profilo non mancano scatti in divisa. L’agente Catarella che interpreta, infatti, è parte di lui e gli ha donato una grande popolarità, facendolo amare dalla gente della sua Sicilia e non solo. Sul suo profilo Instagram sono tantissimi i commenti che arrivano da fan di tutto il mondo.

Angelo Russo, chi è: “Camilleri? Enorme affetto da parte mia”

Proprio per via della sua affezione nei confronti de Il Commissario Montalbano, Angelo Russo ha dedicato un pensiero speciale ad Andrea Camilleri, l’autore che gli diede la vita, nel giorno della sua morte. “È stato capace di cucirmi addosso un personaggio al quale sono molto affezionato e grazie a Lei tutti mi amano; non bastano parole per esprimere il grosso dispiacere e l’enorme affetto da parte mia nei suoi confronti” scriveva Angelo Russo. E ancora: “Mi porterò dentro i vari insegnamenti e tutti gli aneddoti che riempivano gran parte del tempo assieme”. Un affetto enorme, dunque, da parte dell’attore, per il Maestro. Camilleri è morto nel 2019, all’età di più di 90 anni: nonostante questo, immenso è stato il dispiacere tra i fan e coloro che hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare con lui.

