Angelo Scarpata, chi è il fidanzato "fimminaro" di Temptation Island 2025: il curioso soprannome datogli dalla fidanzata...

Angelo Scarpata ha trentatré anni, lavora come cartongessista ed è originario di Scicli, in provincia di Ragusa. Non convive con la fidanzata Maria Concetta, che vive invece a Gela e dalla quale è separato da circa settanta chilometri.

Insieme da circa un anno e mezzo, Angelo è entrato nel cast del reality perché la compagna non si fida di lui e qualcosa sembra essersi rotto da un po’ di tempo a questa parte. Più di una volta Maria Concetta lo ha definito “fimminaro” (donnaiolo in siciliano) e così ha deciso di scrivere alla produzione per mettere alla prova la loro relazione.

Per quanto riguarda la vita privata di Angelo, sappiamo poco o nulla al di là quanto emerso a Temptation Island. Nel villaggio dei fidanzati, nel corso delle settimane, il concorrente ha alternato ironia a momenti di insicurezza, scatenando in diverse occasioni l’ira e la gelosia della sua dolce metà.

Angelo Scarpata, la confessione a Temptation Island 2025 e il flirt con la single Marianna

Durante le puntate di Temptation Island, Angelo si è avvicinato alla single Marianna, a cui sembra essere molto interessato. In un video mostrato alla fidanzata, il fidanzato ammette di aver ricevuto messaggi da altre ragazze nel corso degli anni, pur non avendo mai risposto, ma anche di essere stufo della sua gelosia. Quando viene ripreso ballare e flirtare con una delle tentatrici, la reazione di Maria Concetta è a dir poco esplosiva.

Così, quando il programma sta per giungere verso la conclusione, sono davvero molti gli interrogativi che avvolgono la coppia e lascia in sospeso il loro futuro. Angelo Scarpata non sembra aver ancora risolto i suoi dubbi in quest’esperienza a Temptation Island 2025 e la storia d’amore con Maria Concetta è quanto mai a rischio.

Pagelle Angelo e Maria Concetta: cosa pensa il web della coppia

Il percorso della coppia composta da Angelo e Maria Concetta deve ancora esplodere in tutto il suo fulgore televisivo, ma è solo questione di tempo perché da questa sera andranno in onda gli ultimi tre appuntamenti con Temptation Island dove avranno modo di dare spettacolo. Angelo ha ammesso di aver ricevuto dei messaggi da altre ragazze e di essere stufo della gelosia estrema della sua fidanzata, per questo nel villaggio dei fidanzati si sente libero di esprimersi come vorrebbe. E cosa ha fatto? Si è dedicato alla conoscenza della single Marianna. Atteggiamento che non è piaciuto al popolo del web e che si può definire una copia stinta dei suoi predecessori, che appena hanno un minimo di libertà si divertono con la prima che capita. Voto 4.

Ma non è da premiare nemmeno la gelosia assurda e surreale di Maria Concetta che passa la sua esistenza a cercare di cogliere in castagna il suo fidanzato, arrivando a passare lo scotch sul suo cuscino per vedere se un’amante è passata di là. Nel villaggio delle fidanzate non si è avvicinata a nessuno, questo è sintomo di un amore vero nei confronti di Angelo, ma la speranza è che al falò di confronto possa ammettere i suoi errori e affrontare con le dovute ragioni un eventuale tradimento da parte del fidanzato. Voto 5/6 sulla fiducia.