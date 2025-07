Chi è Angelo, il fidanzato “fimminaro” di Temptation Island: tra gelosie e ironia social, il cartongessista è uno dei concorrenti che più ha incuriosito...

Angelo Scarpata di Temptation Island 2025, chi è il cartongessista siciliano in coppia con Maria Concetta

Tra i fidanzati di Temptation Island 2025 c’è anche il trentatreenne Angelo Scarpata, cartongessista originario di Scicli, in provincia di Ragusa. Partecipa al reality di Filippo Bisciglia in coppia con la fidanzata Maria Concetta, 37 anni, babysitter di Gela. I due vivono a circa una settantina di chilometri di distanza e stanno insieme da circa un anno e mezzo. Il nome di Angelo è diventato subito molto chiacchierato tra i fan di Temptation, soprattutto per la gelosia iraconda di Maria Concetta, la quale ammette di non fidarsi minimamente di lui.

È stata proprio lei a scrivere alla redazione, definendo il compagno senza troppi giri di parole un “donnaiolo”. Della vita privata di Angelo, al di là della storia d’amore con Maria Concetta, non si sa moltissimo. Questo perché soprattutto durante l’esperienza in tv, è stata lei a catalizzare l’attenzione con il suo caratterino pepato e la sua schiettezza.

Angelo di Temptation Island 2025, chi è? Profili social “blindati” ancora per poco…

Angelo Scarpata, dal canto suo, è rimasto leggermente nell’ombra, anche se non ha mancato di far conoscere al pubblico la sua ironia. Come da regolamento del reality, il profilo social di Angelo resta blindato: per questo motivo è impossibile carpire altro sulla sua vita privata, sui suoi hobby e i suoi interessi.

Di sicuro, per quanto visto in queste settimane a Temptation Island 2025, il suo personaggio ha riscosso feedback alterni da parte del pubblico. C’è chi infatti lo vede come il classico “latin lover” da reality e chi invece vede in lui equilibrio e maturità. Tutte qualità che dovrà mettere in mostra fuori dal programma, all’interno della sua relazione con Maria Concetta, per ritrovare la giusta direzione di coppia.

