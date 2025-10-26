Angie è la nuova allieva di Amici 25: la cantante entra nella scuola dopo aver vinto la sfida con Frasa.

Nuova allieva nella scuola di Amici 25 dove si comincia a fare sul serio dopo le prime settimane di assestamento. Per i cantanti e i ballerini, ogni giorno è importante per dimostrare il proprio talento e per dimostrare, inoltre, di meritare il banco conquistato con tanta fatica. A rischiare sono tutti gli allievi e, non solo quelli che finiscono, durante il pomeridiano della domenica, agli ultimi posti della classifica di canto e ballo. Anche chi conquista i giudici esterni, per vari motivi, potrebbe rischiare la permanenza nella scuola. Nel corso della puntata in onda oggi, domenica 26 ottobre 2025, per Frasa sarà una puntata difficile.

Il cantante che è entrato nella scuola scelto da Anna Pettinelli, dovrà lasciare il banco ad Angie: è lei, infatti, la nuova allieva di canto della scuola di Amici 25. Sulla giovane, per il momento, non ci sono informazioni anche se è probabile che abbia intorno ai 20 anni e che canti sin da bambina.

Angie e Frasa: cos’è successo durante la sfida ad Amici 25

Non avendo mai creduto nel talento di Frasa, Rudy Zerbi ha chiesto di poter scegliere la sfidante del cantante di Anna Pettinelli. La scelta è così ricaduta su Angie che, dopo essersi preparata, arriva nello studio del pomeridiano di Amici 25 per affrontare la sfida giudicata da Federica Camba.

Dopo essersi presentati entrambi sui rispettivi inediti, Federica Camba ha chiesto di poter ascoltare anche delle cover: Frasa si è esibito sulle note di True Colors mentre Angie ha scelto Can’t Help Falling in Love. La cantanet, durante l’esibizione, ha anche suonato il pianoforte e, al termine della sfida, è stata lei a trionfare. Angie, così, è entrata ufficialmente nella scuola come allieva di Rudy Zerbi.