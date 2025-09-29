Anita Mazzotta tra le nuove concorrenti del Grande Fratello: chi è la giovane affascinante tatuatrice trevigiana che si definisce spirito libero

Anita Mazzotta, chi è la tatuatrice già “famosa” che stuzzica il pubblico del Grande Fratello

Tra le nuove protagoniste del Grande Fratello Nip 2025 c’è la trevigiana Anita Mazzotta. Originaria di Treviso , vive a Milano, ha 26 anni e lavora come piercer professionista presso il BloodLine Tattoo di Castelfranco Veneto. Di lei sappiamo che si presenta come una ragazza esuberante, già nota sui social e apprezzata dai alcuni personaggi famosi, per i suoi contenuti sul mondo tatoo, piercing, viaggi e moda. Con i suoi modi di fare Anita Mazzotta ha conquistato, tra gli altri, diversi personaggi del mondo della tv, ma non solo perché il suo profilo viaggia spedito verso i 60.000 follower. “Sono uno spirito libero…”, ha raccontato Anita nella clip diffusa sull’account ufficiale del Grande Fratello alla vigilia della prima puntata.

Simona Ventura è pronta a scommettere sulla giovane content creator, che su Instagram e Tiktok è già nota (qui il profilo). Anita ha alle sue spalle una storia importante da condividere col pubblico; una storia fatta di dolori e delusioni, ma anche un carisma ed una dolcezza che difficilmente possono passare inosservati. “Sotto la sua corazza, un’infinita dolcezza”, ha anticipato Simona Ventura, parlando della nuova concorrente.

Anita Mazzotta, nuova concorrente, si presenta al Grande Fratello: “Sono uno spirito libero”

“No relazioni, non mi fidanzerò nella casa e non troverò mio marito. Nella casa mi sveglierò prima degli altri e mi berrò un caffè, mentre mi chiameranno in confessionale. Mi bombarderanno…”, preannuncia simpaticamente Anita nella clip del Grande Fratello. Nel video, la concorrente trevigiana cerca di approfondire alcuni aspetti del suo carattere, anche se inevitabilmente solo una volta entrata nella casa il pubblico potrà giudicarla.

“Sono uno spirito libero è vero, nel senso che non si sa mai dove trovarmi. Un giorno sono in un posto, un giorno sono in un altro perché magari parto…”, ha spiegato ancora l’affascinante tatuatrice. Per Anita Mazzotta si stanno dunque per aprire le porte della casa del Grande Fratello. Riuscirà uno spirito libero come lei a restare chiusa a Cinecittà per cento giorni?

