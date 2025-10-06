Chi è Anita Mazzotta? È una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello e tra i suoi follower ci sono molti personaggi famosi

È senza dubbio una delle concorrenti che più hanno colpito il pubblico maschile, Anita Mazzotta, che è entrata nella casa del Grande Fratello con entusiasmo e la voglia di rimettersi in gioco. Ma quali informazioni si hanno su di lei? È nata il 1 gennaio 1999 a Treviso, è del segno del Capricorno, e attualmente vive nella città di Milano dove svolge la professione di piercer. Il suo profilo Instagram è @anitamazzotta_.

Matteo Azzali, confessione choc al Grande Fratello sull'incidente/ "Quel maledetto giorno è cambiato tutto"

Il suo corpo è come una tela e infatti ha un sacco di tatuaggi che rappresentano il suo percorso di vita, che pare sia costellata di incontri o comunque conoscenze di vip infatti il suo profilo social, che conta più di cinquantamila follower, è seguito da Manuel Bortuzzo, Cristiano Caccamo, Jake La Furia e Filippo Nardi.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 6 OTTOBRE/ Diretta, concorrenti, nomination: Matteo, tregua con Anita dopo la lite?

Anita Mazzotta del Grande Fratello è single da due anni e si definisce “fumantina”

Se si spulcia il profilo Instagram di Anita Mazzotta, che attualmente è una concorrente del Grande Fratello, si può intuire che le sue passioni siano, a parte i tatuaggi, i viaggi, la moda, gli animali e i brand di lusso. Ma cosa si sa della sua vita sentimentale? Per ora si sa che è single e che prima di entrare nella casa più spiata d’Italia non aveva frequentazioni particolari.

Pare che sia single da più di due anni e che in passato ha avuto una relazione molto tranquilla senza tanti drammi e lazzi. Come ha detto nel video di presentazione “sono fumantina” di carattere, ma che se viene provocata allora può cedere al litigio. E intanto ha già provocato Jonas.

Chi è la mamma di Anita Mazzotta del Grande Fratello: "Rapporto altalenante"/ "Non la vedevo mai perché…"