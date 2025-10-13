Chi è Anita Mazzotta, la concorrente del Grande Fratello che ha dovuto abbandonare il gioco? L'infanzia difficile e il lavoro

Tra le concorrenti del Grande Fratello a firma di Simona Ventura c’è anche Anita Mazzotta, che ha dovuto lasciare il gioco dopo pochi giorni per via di un grave problema di salute della mamma, già malata. La sua uscita dal gioco ha sconvolto gli altri concorrenti, che hanno salutato una delle coinquiline più amate e apprezzate da tutti. Ma chi è Anita Mazzotta, la ex concorrente che ha dovuto lasciare il gioco in anticipo a causa dei problemi di salute della sua amata mamma?

Di professione piercer professionista, Anita Mazzotta lavora nel negozio Bloodline Tattoo di Castrelfranco Veneto, nonostante sia originaria di Treviso. Dunque, Anita è appassionata di piercing e tatuaggi: un mondo nel quale Anita sembra proprio a suo agio. Molto apprezzata anche sui social, Anita è seguita da quasi 100.000 follower: a quanto pare tra i suoi clienti ci sono anche personaggi famosi. Già prima di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello, infatti, Anita era molto apprezzata anche sui social.

Chi è Anita Mazzotta: un’infanzia non semplice

Anita Mazzotta, parlando del suo passato durante l’esperienza al Grande Fratello, ha raccontato di aver vissuto un’infanzia non sempre semplice. Da bambina, infatti, ha sofferto molto per la separazione dei genitori, trovandosi a fare i conti con il senso dell’abbandono. A quanto pare, infatti, Anita è cresciuta senza il papà mentre con la mamma non ha avuto un rapporto semplice per molti anni: la donna, infatti, è stata costretta a fare anche due lavori per sostenere economicamente la famiglia.

Soltanto con il tempo le due si sono riavvicinate ed è stata proprio lei a spingere Anita Mazzotta a partecipare al reality show di Simona Ventura, nonostante la donna abbia dei problemi di salute molto gravi, che tra l’altro hanno costretto proprio Anita ad abbandonare il gioco del Grande Fratello.

