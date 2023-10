Chi è Anna Bonamigo, moglie di Adriano Panatta/ Il matrimonio in piena pandemia

Adriano Panatta e l’amore ritrovato grazie alla moglie Anna Bonamigo

Tra i tanti atleti italiani che hanno scritto la storia dello sport, doveroso è inserire Adriano Panatta tra le icone indiscusse. Ancora oggi le sue imprese e i suoi traguardi nel tennis sono un punto d’arrivo fissato dalle nuove leve e promesse dello sport, segno evidente di come il suo apporto sia stato dei più significativi nella disciplina di riferimento. Nel corso degli anni lo sportivo non ha disdegnato diverse partecipazioni televisive, impreziosite anche da aneddoti riferiti alla sua vita privata e professionale. Data la notorietà, è scontato che in rete siano in molti a cercare informazioni riferite alla sua vita sentimentale.

Adriano Panatta è legato da diversi anni ad Anna Bonamigo, ma il grande passo del matrimonio è arrivato “solo” di recente e con il tennista arrivato alla soglia dei 70 anni. Prima di convolare a nozze con l’attuale consorte, il tennista ha avuto un primo matrimonio – con Rosaria Luconi – dal quale sono nati ben tre figli: Niccolò, Alessandro e Rubina. Nel 2013 sarebbe invece scoccata la scintilla con Anna Bonamigo, con la quale ha deciso di suggellare l’unione con la fatidica cerimonia nuziale.

Adriano Panatta e la moglie Anna Bonamigo: il primo incontro a Capri e il matrimonio a 70 anni

Il matrimonio tra Adriano Panatta e Anna Bonamigo si è celebrato a Venezia lo scorso 2021; un momento decisamente emozionante per entrambi che ad oggi hanno ampiamente raggiunto il traguardo dei 10 anni d’amore. Prima il rito civile presso il comune, poi una splendida e romantica festa dedicata agli affetti più intimi, anche per le ristrettezze dovute al Covid ancora vigenti in quei mesi. A differenza del consorte, di Anna Bonamigo non sono note particolari informazioni in riferimento alla sua vita privata e professionale.

Anna Bonamigo – moglie di Adriano Panatta – come riporta Il Corriere della Città, pare viva Treviso proprio con suo marito. Il primo incontro, come anticipato, sarebbe avvenuto nel 2013 a Capri e da allora l’amore non ha fatto altro che crescere fino ad arrivare al tanto agognato matrimonio, il secondo per il tennista. Per quanto riguarda la vita privata della donna, pare sia originaria di Roma; avvocato di professiona e con uno studio legale situato proprio nella città in cui attualmente vive. Anche tramite i social è difficile estrapolare ulteriori informazioni visto che l’account Instagram risulta attualmente privato.











