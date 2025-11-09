Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino: chi è l'attrice al suo fianco dal 2003? Un lungo amore coronato dalla nascita di due figlie

Da più di vent’anni nella vita di Pierfrancesco Favino c’è la stessa donna, che lo ha reso padre. La compagna di Pierfrancesco Favino si chiama Anna Ferzetti e come lui, fa l’attrice: figlia di un altro grande attore, Mario Ferzetti, ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato il suo compagno di vita proprio a una festa. I due, che hanno ben 13 anni di differenza, all’epoca vivevano vite diverse: lei aveva solamente 21 anni, lui 34. Ma questo non ha impedito al loro amore di sbocciare. Dal loro amore nel 2006 è nata Greta, la loro prima figlia.

Proprio la primogenita ha debuttato al cinema, seguendo le orme dei genitori, nel film “I peggiori giorni” del 2023, in cui compare anche la mamma. Nel 2020 aveva invece preso parte al film “Padrenostro” la seconda figlia di Pierfrancesco, Lea, nata nel 2013. Insomma, entrambe le figlie di Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sembrano interessate al mondo del cinema ma saranno loro, più avanti, a decidere se voler davvero proseguire in questo mondo.

Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino: “È già mia moglie”

Accompagnando Anna Ferzetti al Festival del Cinema di Venezia, Pierfrancesco Favino ha raccontato quanto il lavoro, per loro e per la loro famiglia, sia stato sempre supplementare. i due, infatti, hanno spesso tenuto su due piani diversi la vita sentimentale e quella professionale, scegliendo di non mischiare le due cose. “Abbiamo da sempre costruito il nostro rapporto, personale e professionale, sul supporto reciproco e sul non voler confondere i piani. Abbiamo un progetto di vita insieme, meraviglioso, che non ha a che fare con il mestiere” ha rivelato Favino, che infatti è da sempre un amante della privacy e per questo raramente si fa vedere in compagnia della compagna Anna.

I due, insieme dal 2003, felicissimi nonostante i 13 anni di differenza che li separano, non si sono mai sposati. Al momento, infatti, non ne hanno sentito la necessità anche se Favino ha ammesso che prima o poi le nozze arriveranno, ma al momento per lui Anna Ferzetti è già sua moglie, a tutti gli effetti.