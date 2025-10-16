Anna, figlia del compianto Ludovico Peregrini noto per il ruolo di ‘Signor No’ con Mike Bongiorno, si è raccontata oggi a La Volta Buona.

Lo studio de La Volta Buona ha oggi accolto Anna, figlia del celebre e compianto Ludovico Peregrini noto principalmente per il ruolo di ‘Signor No’ al fianco di Mike Bongiorno nei suoi innumerevoli game show televisivi. La giovane, due mesi dopo la triste scomparsa del papà, ha offerto un’immagine inedita che lo racconta dal punto di vista di genitore piuttosto che personaggio: “Papà in casa era il contrario del suo personaggio, a me e mia sorella diceva sempre di sì. Ha avuto un’infanzia molto solitaria, quindi l’ha vissuta con noi figlie facendoci sempre giocare e divertire; amava la leggerezza, è stato un papà fantastico”.

Anna, figlia di Ludovico Peregrini – alias ‘Signor No’ – ha anche raccontato di come grazie al ruolo televisivo di suo padre abbia conosciuto il grande Mike Bongiorno con il quale ha instaurato un rapporto speciale. “Una volta mi disse: ‘Sei la figlia che non ho mai avuto’. C’entrava il fatto di vederci poco, ogni tanto però capitava e ci volevamo davvero bene. Quella frase mi colpì tantissimo, forse per la curiosità di avere una figlia”.

Anna, la figlia di Ludovico Peregrini a La Volta Buona: “Mike Bongiorno, la sua prima volta in metro con me…”

Il racconto della figlia di Ludovico Peregrini – alias ‘Signor No’ – Anna, prosegue poi con un simpatico retroscena di anni fa. Mike Bongiorno non aveva mai preso la metropolitana e, proprio con lei, per la prima volta ha usufruito di quel servizio. “Ho fatto un master a Londra e lui e Daniela mi offrirono la possibilità di fare la dog sitter a casa loro”. Sempre a La Volta Buona ha poi aggiunto: “Uscendo dal teatro abbiamo preso la metro insieme, per lui era la prima volta; tutti lo riconoscevano perchè era pieno di italiani”.