Anna Losano presenterà la nuova fiction ‘Fuochi d’artificio’ insieme a Francesco Centorame e Luca Charles Brucini a La Volta Buona. Saranno ospiti di Caterina Balivo nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 15 aprile 2025 su Rai Uno. Lei interpreta il ruolo della protagonista Marta e si tratta della sua prima interpretazione cinematografica. L’esordiente pinerolese oggi ha 14 anni, ai tempi delle riprese però ne aveva solamente 12, di recente ha rilasciato alcune interviste in cui ha fatto sapere di aver amato molto il suo personaggio e anche la recitazione. A detta sua si sentiva molto più matura quando sono finite le riprese.

La giovane e talentuosa attrice ha fatto sapere di essere molto simile al personaggio che ha interpretato in Fuochi d’artificio, Marta però è più estroversa di lei. La storia è ispirata al romanzo di Bouchard, che lei aveva già letto e lo aveva amato molto. A parer suo questa storia fa anche capire ai ragazzi che possono essere importanti.

Tra le passioni di Anna Losano Chi c’è anche la musica: cosa ha detto sui suoi progetti futuri

Nella fiction Fuochi d’artificio oltre a recitare Anna Losano canta e suona, sin da piccola ha manifestato la sua grande passione per la musica, infatti ha iniziato a suonare il violino quando era solo una bambina. Ha rivelato che quando le chiedono come immagina Marta da grande lei risponde che la vede nei panni di insegnante di musica. Anche la recitazione però le piace molto, in una recente intervista ha infatti ammesso che è un’esperienza he le ha lasciato molto.

Anna Losano durante le riprese, grazie alle persone più esperte di lei, ha capito che studiare è l’unico modo di crescere. Ha poi aggiunto: “Ci ho preso gusto, lo ammetto, il cinema mi piace molto”. Oggi la giovane attrice frequenta il Liceo Porporato, però spera di continuare a farsi spazio nel mondo della recitazione. Lei stessa ha detto che vorrebbe continuare a recitare oltre a dedicarsi allo studio del violino.

