Chi è Anna Moroni, ex cuoca de La prova del cuoco: incidente, malattia del figlio Alessandro e ritorno in tv: "Ictus emoraggico e io sono morta"

Anna Moroni, chi è la cuoca de La prova del cuoco ospite oggi a La volta buona

Volto televisivo ormai conosciuto e familiare, Anna Moroni è stata la cuoca de La prova del cuoco dal 2002 al 2018 e la sua frase rivolta simpaticamente ad Antonella Clerici prima di ogni preparazione: “Te le sei lavate le mani, tesoro?” è rimasta iconica. E la sua vita è strettamente connessa alla cucina, appassionata di ricette sin da 16 anni in una recente intervista ha ammesso di aver conquistato suo marito grazie ai suoi piatti: “Gli uomini vanno presi per la gola” e in anni più recenti le sue ricette con segreti e consigli sono diventati dei libri.

Classe 1939, a febbraio compirà 87 anni portati egregiamente. Di recente è rimasta vittima di un incidente Anna Moroni che ha raccontata lei stessa ospite da Caterina Balivo a La volta buona presentandosi in studio con il tutore: “Sono stata a Nerano, vicino Sorrento. Ero talmente felice che dopo la colazione usciamo, andiamo a vedere il borgo, poi tornando a casa non vedo lo scalino e… sono andata lunga!” Dalla brutta caduta ha riportato una spalla lussata e per questo ha dovuto portare il tutore per mesi.



Alessandro, chi è e malattia del figlio di Anna Moroni: “Ha avuto un ictus cerebrale, io sono morta”

La vita della cuoca di Rai1 è stata costellata di alti e bassi, momenti lieti e felici ed altri più drammatici come la malattia del figlio di Anna Moroni, Alessandro, che lei stessa ha raccontato in diverse interviste sia in tv che su siti e giornali. Ospite a La volta buona nel giugno scorso, la Moroni non è riuscita a trattenere le lacrime e ha raccontato: «Mio figlio Alessandro tre anni fa ha avuto un ictus emorragico, io sono morta…Il Signore lo ha salvato», conclude.