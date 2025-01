Anna Paola Andreini è una delle concorrenti di questa edizione di Io Canto Senior 2025, trasmissione che vede la conduzione di Gerry Scotti. La donna ha 79 anni ed ha sempre avuto una grande passione per la musica, passione che ora ha la possibilità di esprimere e raccontare all’interno di questo programma.

Fin dalle prime battute Anna Paola è apparsa come una signora molto elegante (anche Iva Zanicchi l’ha definita cosi) e gentile, Anna Paola Andreini è un’ex insegnante in pensione ed ha mostrato una grande bravura e capacità scenica, oltre ad un’ottima voce che ha trasmesso sia intensità che sentimento. E anche al debutto la donna ha convinto tutti.

Nel corso della scorsa puntata Anna Paola Andreini ha cantato la canzone ‘Ancora, ancora” ed ha emozionato. Gerry Scotti l’ha voluta presentare in questo modo, elogiandola: “Elegante, meravigliosa.. Noi ti abbiamo chiamato per dimostrare a tutti cosa volesse dire lavorare a Io Canto Senior, è una persona che ha lavorato tanto ed ora ha la possibilità di esprimere e coltivare la sua passione”.

Anna Paola Andreini, tra lavoro e la sua grande passione

Nel corso della puntata a Io Canto Senior 2025 Anna Paola si è classificata al secondo posto ed è cosi andata avanti al turno successivo. Ma non solo questa canzone visto che la donna si è messa in mostra cantando in coppia con Benedetta Caretta, vincitrice della seconda edizione di Io Canto ed emozionando tutto il pubblico presente. Anna Paola è entrata nella squadra di Benedetta.

Attraverso una lunga presentazione sui propri canali social (Anna Paola è molto attiva tra Facebook, Instagram e TikTok), la donna è laureata in materie letterarie ma ha coltivato anche altre passioni. Ha fatto anni di esperienza con il teatro ed ha cantato in vari locali prestigiosi, basti pensare a L’Oliviero, locale di proprietà di Andrea Bocelli.

La donna ha fatto l’insegnante di musica per oltre un ventennio e fa di questa passione una vera e propria virtù. Anna Paola Andreini è anche socia fondatore dell’Associazione Music Artemia, e Andrea Bocelli dice di lei in maniera scherzosa: “Il suo unico difetto è quello di avere la voce di Mina”, ha scherzato il tenore. Insomma una bella sorpresa e Anna Paola vuole incantare ancora.