Chi è Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo, e cosa sappiamo della loro love story e di com’è cominciata? Questa sera il 67enne cantautore originario di Roma sarà nel cast di “Ora o mai più” assieme al collega Enrico Ruggeri e il suo ritorno sul piccolo schermo, tra amarcord e probabilmente un’esibizione musicale, sarà pure l’occasione per riaccendere i riflettori su uno degli artisti di maggio successo della musica italiana degli ultimi anni: e se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo parlato della sua carriera e anche della vita privata, qui possiamo dedicarci invece alla donna che è da tanto tempo al suo fianco. Scopriamo di seguito chi è Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo, e come si è conosciuta la coppia.

Per raccontare chi è Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo, dobbiamo prima però aprire una breve parentesi sulla vita sentimentale dell’artista capitolino di ma di origini meridionali: prima di conoscere l’attuale consorte, infatti, a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta il diretto interessato aveva avuto una lunga relazione dalla quale era nata la sua prima figlia, Valentina (1981). Della liaison, all’apparenza molto importante per Zarrillo, non sappiamo tuttavia molto mentre conosciamo qualcosa di più su Anna Rita Cuparo, madre dei suoi altri due figli (ovvero Luca, nato nel 2010, e Alice, la più piccola di casa, arrivata invece due anni dopo) e con la quale la classica scintilla era scoccata in modo del tutto fortuito come raccontato proprio dallo stesso Michele…

MICHELE ZARRILLO, “FOTO CON MIA MOGLIE E I FIGLI? NON AMO USARLI PER…”

Nello scoprire chi è Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo, si capisce che per loro due galeotta fu… “Domenica In”: infatti, proprio in occasione di una delle ospitate del 67enne nel salotto televisivo dello storico talk show di Rai 1, le loro traiettorie si erano incrociate e questo nonostante i quasi vent’anni di differenza tra di loro. Correva l’anno 2001 e quella volta Anna Rita, che di lavoro fa la violoncellista, si trovava lì casualmente, avendo dovuto sostituire una collega dell’orchestra che quel giorno aveva dovuto dare forfait. Da allora Anna Rita e Michele non si sono più lasciati e anzi, oltre a mettere su famiglia, per stessa ammissione del cantautore è stata la donna a salvargli la vita in occasione dell’infarto avuto nel 2013: “Se non ci fosse stata lei, non avrei chiamato neanche i soccorsi” aveva spiegato Zarrillo, elogiando la prontezza della donna, rivelatasi fondamentale.

Non solo: parlando della loro storia d’amore e di chi è Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo, forse non tutti sanno che i due sono convolati a nozze, anche se quasi vent’anni dopo il loro primo incontro. Dopo aver avuto i due figli, infatti, la coppia aveva deciso finalmente di fare il grande passo, seppur in gran segreto: tutto era successo nel 2020, prima della partecipazione del cantante all’edizione del Festival di quell’anno. “L’abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia” aveva raccontato Zarrillo al magazine ‘DiPiù’ una volta che la notizia era diventata di dominio pubblico, accennando alle nozze in municipio assieme agli amici più stretti e ai parenti. “Volevo restasse un segreto, ma oramai mi sono tradito” aveva aggiunto precisando che lui non ha mai amato usare la propria vita sentimentale per avere tutti i riflettori addosso e che quello era anche il motivo per cui la stampa non troverà “mai foto mie e di mia moglie insieme. E non voglio farmi fotografare con i miei figli”.