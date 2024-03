Chi è Anna Safroncik “Fidanzato? Non voglio uomo superficiale”/ Protagonista fiction ‘Se potessi dirti addio’

Anna Safroncik, protagonista in ‘Se potessi dirti addio’: carriera e vita privata dell’attrice di origini ucraine

Questa sera su Canale 5 parte una nuova fiction pronta ad incollare allo schermo milioni di spettatori: “Se potessi dirti addio”. Spicca nel cast il ruolo di Gabriel Garko, insieme alla protagonista Anna Safroncik. Classe 1981, di origini ucraine ma naturalizzata italiana, l’attrice vanta una carriera degna di nota sia nel contesto televisivo che cinematografico. Da giovanissima si appassiona al mondo della recitazione, iniziando a studiare presso l’Accademia nazionale dello spettacolo di Kiev a soli 7 anni.

Il debutto al cinema di Anna Safroncik – protagonista in “Se potessi dirti addio” – risale ai primi anni 2000 con “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone. Da allora si sono moltiplicate le esperienze tra piccolo e grande schermo, senza dimenticare il teatro. Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice ha avuto una relazione nel 2015 con l’imprenditore Paolo Barletta, naufragata alcuni mesi dopo. Successivamente è stata legata per due anni al dj Tommaso Cicchinelli; ma anche questa volta la liaison non ha avuto un esito felice. Stando agli ultimi rumor, Anna Safroncik sarebbe attualmente felicemente single dopo aver interrotto l’ultima relazione – come riporta Il Gazzettino – con l’imprenditore Marco Maria Manzo. “Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale…”.

Anna Safroncik e il ruolo in ‘Se potessi dirti addio’: “Interpreto una donna che porta un grande dolore…”

Date le sue origini ucraine, Anna Safroncik si è recentemente espressa a proposito dell’attuale conflitto con la Russia in un’intervista rilasciata per Today. “E’ un dolore quotidiano, indescrivibile. Purtroppo ci siamo abituati all’ansia, al sentirsi appena svegli e non sapere come andrà la giornata. E’ quello il dolore, il fatto che non ci sia luce davanti, il fatto che continuano a morire persone e ormai sembra che non se ne parli neanche più…”.

A proposito del ruolo da protagonista in “Se potessi dirti addio”, al fianco di Gabriel Garko – da questa sera in onda su Canale 5 – sempre a Today ha raccontato: “Non potevo desiderare di meglio… C’è un’emotività unica, interpreto una donna che non ha tempo per se stessa e porta dentro un grande dolore. Anche io mi do sempre per qualcosa o qualcuno” – ha spiegato Anna Safroncik – “Spesso ho perso per me per cercare di aiutare qualcuno”.

