Anna Vagli sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona oggi, venerdì 23 maggio 2025. È una famosa criminologa forense e giornalista, nata a Forte dei Marmi nel 1989, che si è fatta conoscere negli ultimi anni grazie al suo talento. Sin da piccola ha manifestato una grande passione per la lettura, specie di libri noir e gialli, col tempo ha capito che poteva trasformare il suo interesse per il crimine in un vero e proprio lavoro che le ha già fatto conquistare un notevole successo.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Pisa ha conseguito un master in criminologia e psicologia investigativa. Si è poi specializzata in sopralluogo tecnico sulla scena del crimine e criminal profiling e ha ottenuto altre importanti certificazioni.

Anna Vagli, la carriera come criminologa e gli attacchi dei colleghi: in molti l’hanno criticata

Nel 2019 Anna Vagli ha ricevuto i primi importanti incarichi, dove ha dimostrato un incredibile talento, da quel momento si è fatta apprezzare sempre di più nell’ambito della criminologia diventando una delle criminologhe più famose e stimate. Nel corso della sua carriera si è occupata di importanti casi di cronaca nera, noti a livello nazionale, spesso approda anche in televisione e in radio per discutere di casi di cronaca nera.

Tra i suoi impegni professionali Anna Vagli ricopre anche il ruolo di insegnante presso Formazione Giuridica e Studio Cataldi e collabora con varie testate giornalistiche. Il grande successo che è riuscita a conquistare come criminologa le ha fatto fare i conti con molte critiche e duri attacchi da parte di molti suoi colleghi. Lei stessa in un’intervista ha ammesso di aver ricevuto cattiverie ingiustificate e gratuite da parte di colleghi più anziani. Questi hanno avuto da ridire sulla sue attività e sulla sua persona, giudicandola troppo giovane e senza esperienza. Alcuni l’hanno accusata di essere raccomandata, altri le hanno detto che avrebbe solo potuto spazzare in tribunale.

Anna Vagli ci ha tenuto a precisare che ha contato sempre e solo sulle sue capacità, in molti hanno provato a scoraggiarla ma non ci sono riusciti e sono molti i progetti che vuole realizzare in futuro. Dal punto di vista professionale è molto esposta a livello mediatico ma ci tiene molto a tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Infatti, la nota criminologa è molto riservata e non si sa nulla sulla sua sfera sentimentale.