Anna Valle è tra gli ospiti più attesi della puntata di domenica 16 febbraio 2025 di Verissimo, il programma di interviste campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice torna per presentare e promuovere “Le onde del passato”, la nuova serie tv in arrivo sulle reti Mediaset. Una carriera di grandi successi quella di Anna Valle che ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo vincendo il titolo di bellezza di Miss Italia; da quel momento si è poi dedicata allo studio della recitazione diventando una delle attrici più richieste ed apprezzate. Sono tantissime le fiction di successo a cui ha partecipato ricoprendo sempre ruolo molto apprezzati da critica e pubblico; personaggi che ha interpretato alla grande e di cui ha parlato così dalle pagine del settimanale Oggi. ”

“La mia immagine da perfetta deriva dai ruoli che ho interpretato: imperatrici, regine, donne dell’alta borghesia del Nord” – ha sottolineato la Valle che ha rivelato come in realtà sia anche tanto altro confessando di non essere una donna sdolcinata. “Se mi assale l’attimo di follia, specie in macchina, divento uno scaricatore di porto” – ha detto.

Anna Valle da Miss Italia al successo come attrice di fiction

Attenzione a pensare che Anna Valle sia per forza di cosa i personaggi che porta sul piccolo schermo nelle varie fiction di successo in cui ha recitato. In realtà è una donne come tutte: “non sono troppo dolce. Posso diventare nervosetta, spazientirmi e rispondere male anche per una cosa da nulla”. Anche in famiglia non nasconde di essere molto diretta e che qualche parolaccia ogni tanto scappa al punto che in famiglia hanno quasi timore di lei e il compagno spesso resta sulla difensiva. “Sono capace di demolire tutto” – ha detto la Valle che parlando di se si è descritta come una donna che vivrebbe alla giornata.

“Sono vagabonda, anche perché il mio mestiere mi porta in posti sempre diversi”- ha detto l’attrice che ogni tanto si ritaglia dei momenti di solitudine anche se non sempre è possibile avendo una famiglia.