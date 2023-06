Chi è Annalisa Chirico, prima concorrente del GF Vip 8?/ I rumor sulla firma del contratto

Annalisa Chirico e l’indiscrezione sul GF Vip 8: “Ad un passo dalla firma…”

Se buona parte delle persone sono ora concentrate sulla tanto attesa stagione estiva, televisivamente parlando i lavori sembrano non arrestarsi mai. Sì, perchè per il Grande Fratello Vip che partirà dal prossimo mese di settembre sembra che si stia già lavorando con attenzione sia dal punto di vista del format che di quelli che saranno i protagonisti della nuova edizione. La prima novità già nota è quella di un GF Vip, non più tanto “Vip”; infatti, nella Casa più chiacchierata d’Italia saranno costretti alla convivenza personaggi noti e volti sconosciuti.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, il fatto che si stia già lavorando con attenzione al cast della nuova edizione del GF Vip è dimostrato dall’indiscrezione riportata nelle ultime ore dal settimanale Oggi. Nello specifico, il magazine riporta come sia quasi certo il nome del primo possibile inquilino della Casa. Ad un passo dalla firma del contratto e dell’accordo che la legherebbe al Grande Fratello nuovo di zecca ci sarebbe Annalisa Chirico.

Annalisa Chirico, dal contributo per Il Foglio ai rumor sulla vita sentimentale

Annalisa Chirico è nota principalmente per la sua attività giornalistica e per la scrittura di alcuni saggi. Non sono mancate nel tempo diverse partecipazioni televisive soprattutto come opinionista; da Matrix a TikiTaka, passando per La Repubblica delle Donne di Chiambretti. Inoltre, Annalisa Chirico porta avanti da tempo tematiche su questioni di politica, donne e giustizia per Il Foglio. Dunque, un volto piuttosto importante dal punto di vista culturale potrebbe essere il primo nome caldo per la nuova edizione del GF Vip che aprirà i battenti il prossimo mese di settembre.

Chiaramente, la notizia di un possibile approdo di Annalisa Chirico al GF Vip 8 – come riportato da Il Fatto Quotidiano che cita il settimanale Oggi – ha acceso i riflettori su curiosità di carattere sentimentale. In tal senso, sono frammentarie le informazioni sul conto della giornalista. Pare che in passato abbia avuto una relazione con Chicco Testa – ex presidente dell’Enel – e diversi anni fa venne “paparazzata” in compagnia di Luca Cordero di Montezemolo. In ogni caso, non resta a questo punto che attendere e scoprire se Annalisa Chirco varcherà davvero le porte della Casa del GF Vip.











