Annalisa torna al Festival di Sanremo 2025 tra gli ospiti della serata dei duetti in onda venerdì 14 febbraio su Raiuno. La cantante che lo scorso anno ha partecipato in gara con “Sinceramente” quest’anno ha accettato l’invito di Giorgia per duettare con lei sulle note di “Skyfall” di Adele. Un duetto che si preannuncia magico quello tra Annalisa e Giorgia che si sono ritrovate pochissimi mesi fa insieme sul palcoscenico dell’Arena di Verona dove hanno incantato tutti sulle note di “Come saprei”. Riusciranno a fare ancora meglio al Teatro Ariston di Sanremo 2025? In attesa di scoprirlo, Annalisa festeggia il terzo disco di platino per il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice”, un disco che ha segnato la sua rinascita artistica trasformandola in una pop star da milioni di streaming e concerti sold out!

Duetto Joan Thiele con Frah Quintale, cover Che cosa c’è/ Stravolto il brano di Gino Paoli? (Sanremo 2025)

Un grande successo per la ex cantante di Amici di Maria De Filippi che, a detta di molti, avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 2025 anche come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Un nome mai confermato dal direttore artistico e conduttore e c’è chi spifferato che a non volerci andare sia stata proprio la cantante quando ha scoperto i nomi con cui “avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston”. Naturalmente si tratta solo di una indiscrezione mai confermato dalla cantante.

Chi è Cristiano De Andrè, ospite Sanremo 2025/ "Essere figlio di un genio mi ha fatto capire i miei limiti"

Annalisa a Sanremo 2025 sarà con il marito Francesco Muglia?

Durante la serata dei duetti a Sanremo 2025 ci sarà anche Annalisa in coppia con Giorgia, ma i fan e il pubblico si domandano “ci sarà quest’anno il marito Francesco Muglia?”. Lo scorso anno il marito della cantante era presente al Festival di Sanremo, ma i due non si sono riusciti a vedere. Intanto il loro matrimonio prosegue a gonfie vele; un grande amore quello nato tra i due che ha spinto la stessa cantautrice a profonde riflessioni su cosa sia il più nobile dei sentimenti.

“Non ho una risposta precisa sull’amore” – ha detto Nalì che lo interpreta anche come qualcosa di inaspettato e legato alla musica, agli affetti, ma anche alle fragilità. Una interpretazione profonda quella della cantante che è legatissima al suo Francesco di cui ha detto: “è un uomo stimolante e ha sempre mille progetti”.

Perchè Al Bano ha rifiutato il duetto coi Coma Cose a Sanremo 2025?/ Il retroscena e la scelta de i Righeira