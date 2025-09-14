Annamaria Bernardini de Pace, chi è l'avvocatessa ed ex suocera di Raoul Bova? È la mamma di Chiara Giordano, la sua prima moglie

Si chiama Annamaria Bernardini de Pace la ex suocera di Raoul Bova, mamma della sua ex moglie Chiara Giordano nonché, attualmente, suo avvocato difensore nel caso che lo ha visto coinvolto dopo i messaggi da lui inviati a Martina Ceretti e resi pubblici. L’avvocatessa classe 1948 è nata a Perugia ma dopo aver studiato si è iscritta al foto degli avvocati di Milano, dove ha cominciato ad operare come legale. La Bernardini de Pace si è specializzata nel diritto di famiglia, tanto da diventare una delle più illustri legali in termini di separazioni e divorzi. Nel 2024 per lei è arrivata anche una bella esperienza in televisione, con la poltrona da giudice di Forum.

Tornando alla sua carriera, la ex suocera di Raoul Bova è stata anche una attiva giornalista. Ha lavorato, nel corso della sua carriera, per Il Giornale, Libero, il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e non solamente. Ha dunque unito il suo amore per la scrittura a quello per il diritto, ottenendo importanti soddisfazioni in carriera. Proprio l’ex genero ha deciso di affidarsi a lei per difendersi dopo la pubblicazione e divulgazione dei messaggi-prova della sua storia con Martina Ceretti, che ha portato alla fine del suo matrimonio.

Chi è Annamaria Bernardini de Pace, avvocatessa ed ex suocera di Raoul Bova

Annamaria Bernardini de Pace ha deciso di difendere Raoul Bova nonostante i trascorsi. Raoul è stato infatti sposato per tredici anni con Chiara Giordano, figlia dell’avvocatessa e veterinaria nonché produttrice cinematografica. Le nozze con la sua prima moglie e mamma di Alessandro e Francesco, per Raoul Bova sono finite dopo aver conosciuto Rocio Munoz Morales sul set del film “Immaturi – Il Viaggio”. Bova tradì proprio sua moglie con la splendida attrice spagnola, che ora soffre invece per la fine del suo matrimonio, sempre per via di un tradimento.