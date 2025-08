Annamaria Bernardini De Pace, chi è l'avvocatessa divorzista: il recente aiuto a Raoul Bova

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di Annamaria Bernardini De Pace, celebre avvocatessa divorzista e nota anche per essere l’ex suocera di Raoul Bova. Ma chi è davvero questo personaggio tanto discusso? Nata a Perugia il 23 aprile 1948, la Bernardini De Pace è una delle avvocate più autorevoli in Italia nel campo del diritto di famiglia, specializzata nei casi di divorzio. Nel corso della sua lunga carriera ha seguito alcune delle separazioni più mediatiche dello spettacolo italiano, tra cui quelle di Francesco Totti e Ilary Blasi, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Romina Power e Al Bano Carrisi, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo.

Ma com’è iniziata la sua carriera? Dopo il liceo, si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza, ma inizialmente non portò a termine gli studi. A 22 anni, infatti, decise infatti di lasciare l’università per sposare Francesco Giordano, docente di Diritto Romano. Dal matrimonio, terminato nel 1976, nacquero due figlie: Francesca e Chiara. Dopo la separazione dal marito, Annamaria decise di riprendere in mano il proprio percorso accademico e conseguì la laurea in Giurisprudenza. Prima di intraprendere la carriera legale, però, fu anche giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine dei Giornalisti.

Annamaria Bernardini De Pace: la riconciliazione con Raoul Bova

Oltre a essere diventata famosa per aver gestito alcune delle separazioni più note del mondo dello spettacolo, Annamaria Bernardini De Pace è finita anche al centro del gossip per motivi personali. Sua figlia, Chiara Giordano, è stata infatti legata all’attore Raoul Bova dal 2000 al 2013, e dalla loro relazione sono nati due figli. All’epoca del divorzio, fu proprio la Bernardini De Pace a occuparsi della separazione, intervenendo anche pubblicamente contro l’ex genero, che definì senza mezzi termini un “degenerato“. Oggi, però, i rapporti sono decisamente cambiati.

Raoul è infatti al centro di un nuovo caso mediatico, in seguito alla diffusione di alcuni audio compromettenti con la 23enne Martina Ceretti e alla separazione dalla compagna Rocío Muñoz Morales. In questo momento delicato, l’attore ha quindi chiesto aiuto proprio all’ex suocera, che ha deciso di dargli il suo supporto. Al che, la Bernardini De Pace ha chiarito pubblicamente che i rancori del passato sono stati superati e che, nonostante la fine del matrimonio, Raoul e Chiara restano una famiglia per il bene dei figli che hanno in comune. “Raoul mi ha telefonato chiedendomi di aiutarlo. Io sono una divorzista, non una st***za”, ha detto a Il Corriere.