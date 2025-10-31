Tutto su Annamaria, dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo Alessio Pili Stella, esce con Federico Mastrostefano.

Annamaria è una delle dame del trono over di Uomini e Donne. Mora e bellissima, di Annamaria non si hanno molte informazioni nonostante partecipi alla trasmissione dalla scorsa stagione. Non si sa, infatti, se sia stata sposata in passato, se abbia figli e quale sia la professione che svolge. Annamaria partecipa al programma di Maria De Filippi da diverso tempo mettendosi subito in gioco accettando di conoscere ed uscire con Alessio Pili Stella.

Il cavaliere, volto storico del dating show di canale 5, è stato subito conquistato dalla bellezza della dama a cui ha lasciato il numero di telefono che la dama ha accettato. La conoscenza tra i due è iniziata nel migliore dei modi ma non è scattata la famosa scintilla.

Annamaria e il confronto a Uomini e Donne con Federico Mastrostefano

Annamaria, dopo l’estate durante la quale non ha trovato l’amore, è tornata nuovamente in trasmissione e nella puntata del 31 ottobre 2025 torna al centro dello studio accomodandosi accanto a Vincenza, una nuova dama del parterre con cui condivide l’interesse per Federico Mastrostefano.

Federico Mastrostefano, tornano a Uomini e Donne 16 anni dopo il suo trono, sta continuando a conoscere tutte le dame che attirano la sua attenzione. Chiuse, così, le conoscenze con Agnese De Pasquale, Erika e aver riprovato ad uscire con Rosanna Siino, il cavaliere si è concesso un’uscita sia con Vincenza, nuova dama della trasmissione arrivata nel parterre per conoscerlo sia con Annamaria con cui, però, stando alle anticipazioni, non scatterà la scintilla.