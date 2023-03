Chi è Annamaria Gallo, moglie del cantante Nino D’Angelo/ “La donna della mia vita!”

Annamaria Gallo e Nino D’angelo: oltre 40 anni d’amore e due figli

La musica tradizionale è per alcuni una terra inesplorata, ma anche chi è poco avvezzo a questa particolare sfera del mondo artistico non può non conoscere la caratura di Nino D’Angelo. cantautore e scrittore napoletano che ha contribuito ad accrescere il valore culturale partenopeo con poesie messe in musica che ancora oggi riscuotono un grande successo. Dalla carriera cinematografica a quella musicale, Nino D’Angelo è senza dubbio tra i capisaldi della musica napoletana e tradizionale.

La vita di Nino D’Angelo, densa di successi professionali è stata senza dubbio impreziosita da una persona fondamentale nella sua vita, sua moglie Annamaria Gallo. L’artista ha spesso colto l’occasione in diverse interviste per decantare il grande amore per la donna, al suo fianco nelle tappe fondamentali non solo del suo percorso lavorativo ma anche di vita. Annamaria Gallo non vanta la medesima notorietà del marito, sul suo conto sono infatti pochenino d le informazioni e pare che si sia dedicata principalmente alla cura della famiglia piuttosto che a specifiche attività professionali.

Nino D’Angelo e l’amore per sua moglie Annamaria Gallo: “Io vivo se respiri tu…”

L’amore tra Nino D’Angelo e Annamaria Gallo dura da oltre 40 anni e insieme hanno dato alla luce due figli di nome Antonio e Vincenzo. “Il padre di Annamaria, il professor Vincenzo Gallo, mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Io però gli feci una sgarbo perché di nascosto mi innamorai della figlia e scappammo insieme“. Raccontava così Nino D’angelo – in una recente intervista rilasciata a Domenica In – il primo incontro con Annamaria Gallo e di come, suo suocero, sia stato fondamentale per allontanarlo da un contesto sociale per nulla positivo.

“Che bella vita ho avuto, ho trovato la donna della mia vita e non mi ha mai dato problemi, quando sono stato male con la depressione non mi ha mai mollato”. Continua così Nino D’angelo nell’ampia intervista offerta a Mara Venier, svelando come sua moglie Annamaria Gallo sia stata fondamentale anche in uno dei suoi menti più bui ovvero alle prese con una terribile depressione. Il cantautore non disdegna i social per donare parole al miele alla donna della sua vita, come dimostrato da diversi post a lei dedicati: “Io vivo se respiri tu“.











