Chi è Annamaria Gallo, moglie di Nino D’Angelo/ “Non mi ha mai mollato quando ero in depressione…”

Il modo di dire: ‘Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna’, sarà sempre un monito intramontabile e che forse vale per buona parte delle personalità influenti a prescindere dal settore. Una vera e propria icona della musica napoletana è senza dubbio Nino D’Angelo, maestro indiscusso della tradizione partenopea che è riuscito a cantare la bellezza all’ombra del Vesuvio anche con diverse esperienze come attore.

Ma chi è Annamaria Gallo, la moglie di Nino D’Angelo? Impossibile non rispondere a tale curiosità considerando l’ovvia fonte d’ispirazione per il cantante. Il loro amore viscerale è lontano nel tempo e affonda le sue radici a quasi 50 anni fa. Una vita passata insieme senza lasciarsi mai, uniti nelle gioie ma soprattutto nei momenti di dolore e difficoltà.

Annamaria Gallo – moglie di Nino D’Angelo – non appartiene al mondo dello spettacolo ed è sempre stata molto discreta nonostante la notorietà del marito. In un’intervista del passato a Domenica In, è stato lo stesso cantante a raccontare la genesi del loro amore con il romantico primo incontro. “Il padre di mia moglie Annamaria, il professor Vincenzo Gallo, mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Io però gli feci uno sgarbo perché di nascosto mi innamorai della figlia e scappammo insieme”.

La storia del primo incontro tra Nino D’Angelo e sua moglie Annamaria Gallo sembra quasi uscita fuori da un romanzo e, sempre a Domenica In, il cantante spiegò: “Che bella vita ho avuto, ho trovato la donna della mia vita e non mi ha mai dato problemi. Quando sono stato male con la depressione non mi ha mai mollato”. Dal loro amore sono inoltre nati ben due figli: Antonio (nato nel 1979) e Vincenzo.











