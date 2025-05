CHI È ANTONELA GIORGI? L’INCIDENTE STRADALE A PARIGI A SOLI 23 ANNI E…

Chi è Antonela Giorgi, la sorella di Camila , e cosa sappiamo a proposito della sua morte prematura, un dramma che ha segnato la storia della sua famiglia e di cui i diretti interessati non parlano spesso? Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo pomeriggio e nella consueta puntata del sabato, che verrà proposta nel fortunato format delle ‘Storie’ con una sorta di “best of” dei momenti migliori e delle interviste più emozionanti mandate in onda negli scorsi mesi, vedremo tornare di fronte alle telecamere del talk show condotto da Silvia Toffanin la 33enne ex tennista marchigiana, protagonista anche a “L’Isola dei Famosi” prima di dire addio anzitempo al cast dei naufraghi per via di alcuni problemi famigliari. In attesa di rivedere l’italo-argentina nel salotto di Canale 5, possiamo raccontare chi è Antonela Giorgi, la sorella di Camila, e la sua storia.

Per scoprire chi è Antonela Giorgi, la sorella di Camila, e il dramma che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari improvvisamente quasi quattordici anni fa, dobbiamo dare conto prima della famiglia costruita da papà Sergio, ex soldato di origini argentine e nato in quel di La Plata; dal suo matrimonio con Claudia Fullone (parliamo più diffusamente dei genitori della Giorgi in un altro pezzo online quest’oggi, NdR), pure lei argentina e originaria di Taranto, disegnatrice di moda e attiva pure nel campo del design, erano nati i due fratelli Leandro e Amadeus, oltre a Camila e alla compianta Antonella, morta in un tragico incidente nel 2011.

CAMILA GIORGI, “IL VUOTO DI UNA VITA SEGNATA DALLA SCOMPARSA DELLA SORELLA”

A proposito della sua morte, non si dispone di molte notizie dal momento che l’ex tennista e pure i suoi familiari, com’è giusto che sia, hanno preferito vivere in privato questo dolore e non parlarne in pubblico: tuttavia da alcune interviste, tra cui proprio al padre Sergio, si è intuito qualcosa di più a proposito di questa tragedia e che ci aiuta a raccontare chi è Antonela Giorgi, la sorella di Camila, e com’è morta. Sappiamo infatti che una delle figlie di Claudia e Sergio era rimasta vittima di un incidente stradale a soli 23 anni mentre si trovava in quel di Parigi. Un evento che ha avuto ripercussioni per molto tempo anche sulla vita privata, oltre che sulla carriera di Camila: e a confermarlo c’è pure un bell’articolo che aveva provato a scavare nel privato della tennista nata a Macerata…

“(La Giorgi) non merita di essere giudicata solo per il tennis che pratica, a volte talmente esagerato, impulsivo, sbagliato, da far credere che non abbia anima, né pensieri. Quel tennis è il suo riparo, il suo sfogo” si leggeva nel pezzo pubblicato tempo fa sul sito di ‘Avvenire’ e che provava a raccontare il passato della 33enne senza giudicarla. Scoprendo chi è Antonela Giorgi, la sorella di Camila, si legge come la racchetta abbia aiutato la donna a superare, anche con rabbia, certi momenti, e “le ha permesso di curare il vuoto di una vita segnata dall’improvvisa scomparsa della sorella, Antonella, studentessa a Parigi, un incidente stradale di pochi anni fa”. A tal proposito, vengono riportare anche le parole di papà Sergio, suo allenatore onnipresente ma pure figura che ha sempre provato a tutelare la figlia: “Due anni dopo quella tragedia, Camila mi chiese di portarla dove la sorella è caduta. Ma lei di Antonella non parla mai” aveva tagliato corto l’uomo, confessando che quel silenzio è il modo in cui la figlia “cura il suo dolore”.