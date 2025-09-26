Antonella Fiordelisi, chi è e carriera della concorrente di Tale e quale show 2025: dalla scherma al successo tra moda, social e televisione

Chi è Antonella Fiordelisi: dalla scherma al successo tra tv e moda

C’è anche Antonella Fiordelisi tra i concorrenti ufficiali di Tale e quale show 2025, al via da questa sera in prima serata su Rai 1. Carlo Conti ha puntato forte anche su di lei, che in carriera ha già accumulato ampia esperienza televisiva partecipando a numerosi programmi della televisione italiana; anche se il suo percorso professionale comincia da lontano e da tutt’altro ambiente, quello dello sport.

Chi è Giulio Fratini, fidanzato di Antonella Fiordelisi/ Dai primi gossip all'estate d'amore passata insieme

Nata a Salerno il 14 marzo 1998, Antonella Fiordelisi ha iniziato la sua avventura come schermitrice, specializzandosi nella disciplina della spada e diventando presto una giovane promessa. La sua strada l’ha però poi portata ad avvicinarsi al mondo della tv e dei social, oltre che della moda, avendo lavorato per le campagne pubblicitarie di svariati brand.

Antonella Fiordelisi e la chirurgia estetica, come è cambiata negli anni?/ L'influencer si è rifatta...

Antonella Fiordelisi, dal Grande Fratello Vip a Tale e quale show 2025

La grande notorietà per Antonella Fiordelisi arriva però sul palcoscenico televisivo, con la partecipazione nel 2017 a Temptation Island in qualità di tentatrice. In quell’occasione conobbe Francesco Chiofalo, allora fidanzato con Selvaggia Roma, e tra i due nacque una storia d’amore che s’interruppe nel 2019. Nel 2022, poi, l’esperienza al Grande Fratello Vip dove rimase quasi fino alla finale e dove s’innamorò di Edoardo Donnamaria, sino alla rottura.

Antonella Fiordelisi su Tale e Quale Show:"Paura di Gaia, non di Malgioglio"/ "Fidanzato Giulio? Sono felice"

Ora arriva per lei l’esperienza a Tale e quale show 2025, che ha così commentato commossa sui social: “Ci sono momenti che ti fermano il cuore. Per me questo è uno di quelli. Non è solo un programma. È un traguardo che arriva dopo quasi tre anni in cui ho scelto di cambiare tutto. Ho fatto silenzio quando era più facile rispondere. Ho messo da parte la leggerezza e ho scelto di studiare, imparare e crescere. Ho lavorato in silenzio per crescere e per meritare occasioni come questa. E oggi questa possibilità è la risposta. Un piccolo grande segno che quando ci credi, e ci lavori, qualcosa arriva”.