Chi è Antonella Mosetti, da letterina a star di Only Fans: “Sono stata un’apripista”

Antonella Mosetti crea contenuti su Only Fans da diversi anni. La showgirl, nonostante la piattaforma sia di per sé esplicita, ha raccontato di essersi imposta dei paletti. “Per un video porno con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai” ha rivelato la showgirl ed ex letterina di Non è la Rai. La Mosetti, infatti, ha deciso di iscriversi sulla piattaforma e di assecondare anche le richieste più strane, senza però spingersi troppo avanti. “Sono stata un’apripista” ha raccontato ancora la Mosetti.

Chi è Antonella Mosetti: la carriera in tv prima di Only Fans

Showgirl e conduttrice molto conosciuta a fine anni novanta, Antonella Mosetti, nata a Roma nel 1975. La sua carriera è cominciata nel mondo del cinema: ha esordito infatti con piccoli ruoli in diversi film per poi diventare una valletta di Non è la Rai, diventando un volto fisso tra il 1993 e il 1995. Dopodiché, ha cominciato la sua esperienza come ballerina nel programma Ciao Darwin, continuando a recitare con piccole parti in diversi film, come quello di Carlo Verdone “C’era un cinese in coma”.

Nel 2001, con Mike Bongiorno, ha condotto Paperissima Sprint per poi passare alla Rai, dove insieme a Massimo Giletti è stata alla guida di “Casa Raiuno”. Dopo diverse pause dal mondo della tv, negli ultimi anni la Mosetti è stata protagonista di diversi reality show, come il Grande Fratello VIP e L’Isola dei Famosi. Proprio in occasione del reality show condotto da Veronica Gentili nel 2025, la Mosetti ha abbandonato prima del tempo, a causa della mancanza del papà, morto qualche tempo prima. E, in occasione dello stesso reality, ha avuto modo di raccontare qualcosa in più sulla sua vita attuale. Dal 2021, infatti, Antonella Mosetti è una star di Only Fans, piattaforma a pagamento dove crea contenuti espliciti a tema pornografico.

