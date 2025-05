C’è anche Antonella Mosetti nel cast de L’Isola dei Famosi, pronta a mettersi in gioco e a farsi riscoprire. L’ex showgirl, oggi molto attiva sui social – e non soltanto – ha deciso di sbarcare in Honduras per provare a vivere un nuovo capitolo della sua carriera. Ma chi è Antonella Mosetti e come è cominciata la sua carriera nel mondo della televisione? Nata a Roma nel 1975, ha cominciato la sua carriera in ambito televisivo prendendo parte ad una serie di film con piccoli ruoli, che le hanno permesso però di farsi conoscere. Il grande successo è arrivato, come per tante sue colleghe, con “Non è la Rai“, che l’ha vista tra le partecipanti dal 1993 al 1995.

Anche negli anni a seguire, la showgirl ha continuato la sua carriera di attrice e poi ancora di presentatrice: ha condotto, ad esempio, il Festival di Castrocaro nel 2006, insieme a Massimo Giletti. Nello stesso anno ha cominciato la sua avventura in “Quelli che il calcio” come ballerina. Dopo anni lontana dal mondo dello spettacolo, nel 2016 ha preso parte al Grande Fratello VIP che le è valso nuova popolarità: in coppia con la figlia Asia Nuccetelli, si è fatta conoscere nuovamente da un pubblico più giovane, tornando in auge anche sui social.

Antonella Mosetti, chi è: oggi è molto attiva su OnlyFans

Oggi Antonella Mosetti ha deciso di aprire un canale su OnlyFans, canale di contenuti espliciti e sessuali. “L’ho fatto per soldi” ha ammesso la showgirl a Verissimo. “Sono una donna che ha sempre fatto questo lavoro, ho sempre fatto vedere il mio corpo. Il mondo va avanti, l’evoluzione social c’è. Non lavorando più in televisione, ho pensando di diventare un’imprenditrice della mia immagine, facendo così due soldi”. Come spiegato, Antonella Mosetti, lo ha fatto “per soldi e per hype. Grazie al mio nome riesco ad essere considerata”.