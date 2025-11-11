Chi è Antonia, concorrente di Sanremo Giovani 2026: dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, sogna il palco dell'Ariston

Comincia questa sera l’avventura di Sanremo Giovani 2026 che vedrà tre coppie di artisti sfidarsi nella speranza di andare avanti e poi arrivare sul palco dell’Ariston. In gara ci saranno volti noti o meno conosciuti: tra quelli già familiari al pubblico c’è quello di Antonia Nocca, che ha scelto di tentare la carriera nel mondo della musica con il solo nome di battesimo. Antonia, giovane artista classe 2005, solo qualche mese fa è stata tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi dove si è messa in mostra con la sua voce soave e una dolcezza che l’ha fatta entrare nel cuore del pubblico, tanto da arrivare fino alla finale.

Antonia Nocca, nata a Napoli nel 2005, ha scelto la strada del canto da piccolissima: ha iniziato infatti a prendere lezioni di musica fin da bambina, decidendo nel 2024 di partecipare proprio ad Amici, dove ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico. Nel corso dell’esperienza nel talent show ha pubblicato diversi inediti come Dove ti trovi tu, Romantica e Giganti mentre dopo l’esperienza di Amici sono usciti altri due brani, Relax e Genie In A Bottle, quest’ultimo cover di una canzone iconica del 1999 di Christina Aguilera. Dunque, un percorso nel mondo della musica già avviato per Antonia Nocca, che è pronta a fare un ulteriore passo in avanti.

Chi è Antonia, concorrente di Sanremo Giovani 2026: “Sogno di connettermi con il pubblico”

A Sanremo Giovani, Antonia Nocca presenta il brano Luoghi perduti, che invita la persona amata a ricominciare insieme. Una canzone che, come le altre del repertorio della giovane artista, parla di amore e voglia di ripartire insieme. Raccontandosi solo poche settimane fa a “Cosmopolitan”, Antonia Nocca ha rivelato il suo sogno: “Ciò che più desidero è potermi esibire a un mio live, per connettermi davvero con le persone, quello, secondo me, è il momento di massimo splendore di un’artista”.

Prima dei live, però, ci sarà spazio per un’altra importante esperienza: quella a Sanremo Giovani. Questa sera, nel format diretto da Gianluca Gazzoli, Antonia avrà l’occasione di far ascoltare Luoghi perduti, sperando quanto prima di realizzare il suo sogno, magari dopo aver calcato il palco dell’Ariston.