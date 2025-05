Molti credevano sarebbe stata la vincitrice di Amici 24, invece Antonia Nocca ha concluso il suo percorso senza coppa ma felice della vittoria dell’amico Daniele Doria. D’altronde, la cantante è solo all’inizio della sua carriera: ha infatti 19 anni ed è innamorata della sua Napoli, alla quale ha dedicato pensieri e canzoni nel corso della sua permanenza nella scuola di Canale 5. Grazie al suo enorme talento e alla sua bellissima voce ha conquistato una puntata dopo l’altra fino ad arrivare in finale, dove è stata battuta da Trigno, che ha vinto la categoria canto.

Antonia è tuttavia consapevole del fatto che il vero e proprio percorso nel mondo della musica inizia dopo Amici, e lei lo ha già iniziato. È partito da pochissimi giorni l’instore di Antonia Nocca, attraverso il quale la cantante sta finalmente avendo il primo vero contatto con i suoi fan.

Antonia Nocca è fidanzata? Cos’è successo con Senza Cri dopo Amici 24

Amici 24, per Antonia Nocca, è stata tuttavia una tappa importante non solo per la popolarità che ne è derivata. “È stata un’esperienza di crescita importante, – ha infatti spiegato la giovane artista in un’intervista rilasciata a Superguidatv – mi ha fatto conoscere meglio i vari generi musicali e mi ha aiutato a colmare alcune lacune che mi portavo dietro da un po’ di anni nella mia vita.” ha quindi aggiunto. E proprio ad Amici, secondo il gossip, Antonia avrebbe trovato anche una persona molto speciale: Senza Cri. Si è parlato di storia d’amore tra le due ragazze che, tuttavia, hanno preferito non mostrarsi mai insieme, scelta che potrebbero aver deciso di mantenere anche una volta finito il programma visto che, ad oggi, non è apparsa una sola immagine delle due insieme.

