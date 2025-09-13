Chi è Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo: "In sogno mi disse: 'Mamma mi faranno beato e poi santo'. E così è stato…"

CHI È ANTONIA SALZANO ACUTIS? “NON IO MA DIO”, IL MOTTO DEL FIGLIO CHE…

Chi è Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo, il 15enne morto quasi vent’anni fa e di recente dichiarato santo dal nuovo Papa? Uno dei momenti sicuramente più intensi della puntata di “Verissimo” in onda questo pomeriggio, tra poco su Canale 5, sarà l’intervista a cuore aperto che la diretta interessata concederà alla conduttrice, Silvia Toffanin, per raccontare non solo il percorso terreno di uno dei più giovani beati della chiesa cattolica ma anche quello di fede, ricordandone la figura e la prematura morte a causa di una forma molto aggressiva di leucemia mieloide che l’aveva strappato all’affetto dei suoi cari nel 2006. E, in attesa di assistere a questa parentesi molto toccante nell’appuntamento col talk show delle reti Mediaset, possiamo raccontare chi è Antonia Salzano Acutis, attraverso le sue parole e le interviste concesse nel corso degli ultimi tempi.

Nel nostro racconto su chi è Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo, possiamo ricordare che lei e suo marito Andrea vivevano in quel di Londra al momento della nascita del primo dei loro tre figli: entrambi, sin da quando era ancora piccolo, sono stati testimoni non solo della sua infanzia spensierata ma pure del suo impegno a scuola, anche in aiuto dei compagni, e dei primi accenni a una fede fervente che lo portava a dedicare qualunque cosa facesse a Gesù. Ricordando quel periodo, come mamma Antonia pure papà Andrea ha detto: “Per lui questo voleva significare libertà, nel senso più nobile di tale parola. Parlava ai suoi amici e amiche di comitiva di Gesù e dei sacramenti in un linguaggio giovanile, che toccava il cuore, l’anima di tutti”. E in una recente ospitata a “Verissimo” dello scorso maggio, la madre aveva aggiunto che “il primo miracolo di Carlo è avvenuto il giorno del sui funerale”.

LA MADRE DI CARLO ACUTIS, “OGGI SONO TRA LE SUE BRACCIA E…”

A cosa si riferiva la donna? In questo ritratto su chi è Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo, possiamo citare questo episodio che si aggiunge ai miracoli già riconosciuti del figlio: “Al funerale una donna con un cancro al seno, che doveva iniziare la chemioterapia, l’ha pregato e il cancro è sparito senza dover fare le cure. E da lì ce ne sono stati tanti altri” aveva spiegato al donna, ammettendo di ricevere non solo notizie di guarigioni o conversioni ogni giorno da tutto il mondo, ma pure attestati di affetto e devozione. Come è noto, Antonia Salzano ha potuto vivere nuovamente l’esperienza della maternità quattro anni dopo, evento che suo figlio le aveva predetto in sogno. Ma non solo: “Sempre in sogno mi disse: ‘Mamma mi faranno beato e poi santo’. E così è stato…”. In tutto questo tempo la madre ha scritto pure diversi libri tra cui citiamo, fra gli altri, “Il segreto di mio figlio” assieme a Paolo Rodari, edito nel 2021 da Piemme, e il più recente “Non io ma Dio”, per lo stesso editore e pubblicato lo scorso maggio.

Ma, scoprendo chi è Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo, possiamo pure citare una bella intervista concessa proprio pochi giorni fa a ‘Tempi’, e in cui la donna di origini romane ha candidamente ammesso che è stato quel ragazzo venuto a mancare così giovane ad averle stravolto, positivamente, la vita: “Io oggi sono tra le sue braccia” aveva spiegato, aprendo pure uno squarcio sulla propria di infanzia. “Da bambina feci la prima comunione perché la mia famiglia viveva in centro a Roma e vicino a casa c’erano solo scuole cattoliche, la seconda volta mi comunicai il giorno della cresima, la terza forse il giorno del matrimonio”: poi, la conversione a seguito della morte improvvisa del padre per un infarto, e l’inizio di un percorso che la vicenda di suo figlio avrebbe ancora di più rinforzato. “Carlo, sin da piccolino, a tre anni, manifestò il suo amore per Gesù e mi chiedeva di entrare in chiesa per salutarlo; voleva portare i fiori alla Madonna. Io mi sono riavvicinata alla fede grazie a lui e ho cominciato a frequentare corsi di teologia” aveva invece rivelato a ‘Famiglia Cristiana’ e parlando pure di come un prete, trovando Carlo così maturo e spiritualmente pronto, gli concesse di “poter fare la prima Comunione in anticipo nel monastero delle Romite ambrosiane” a poco più di sei anni.